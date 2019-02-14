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韓國瑜5字情話 李佳芬：這不是長官說的話嗎

教部護口腔 國中小齲齒變少了

2019-02-14 23:35聯合報 記者張錦弘／台北報導

花蓮縣牙醫師公會發動牙醫為花蓮明義國小學童塗氟。 圖／聯合報系資料照片
花蓮縣牙醫師公會發動牙醫為花蓮明義國小學童塗氟。 圖／聯合報系資料照片
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學齡兒童常有蛀牙，尤其缺乏牙醫資源的花東等偏鄉地區，學童齲齒率更高。教育部近年來推動口腔保健計畫，宣導「塗氟填溝有保障、潔牙少糖好口腔」，國中小學生齲齒率有效降低，花東學童更大降了十幾個百分點。

教育部國教署指出，齲齒是好發於學齡兒童的疾病之一，全球有六到九成學齡兒童患有齲齒。教育部國教署近年連續委託高醫大口腔衛生學系辦理「學童口腔保健計畫」，以「塗氟填溝有保障、潔牙少糖好口腔」為宣導重點，結合社區牙醫資源，請牙醫師到偏鄉學校提供衛教宣導、口腔檢查及預防保健等服務。

一○四學年度首先針對六縣市八所學校試辦「校園口腔保健輔導團介入模式」，以健康促進學校為主軸，結合健康促進與科學實證策略，結果顯示能有效提升學童口腔保健知識、態度與行為。

一○五學年擴大推廣到每年廿五校；一○六學年更推展至公立幼兒園。

國教署統計，推動計畫後，全國一、四、七年級學童平均初檢齲齒率（不含已治療齲齒）由一○四學年約三成八八，到一○六學年減為約三成七二；平均齲齒率（含已治療及未治療齲齒）則由六成五二降到約六成一，齲齒下降受惠學童達兩萬五千多人。

成效最顯著的，是缺乏牙醫資源的花東地區，連續推動三年後，花蓮縣一、四、七年級學童平均齲齒率已低於全國平均值，由近七成降到約五成八，下降近十二個百分點；台東縣平均齲齒率則由近八成二，減至不到六成九，大幅下降逾十三個百分點。

牙醫教育部偏鄉學校
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