醒吾高中欠薪5月 老師難過年

新北市醒吾高中積欠教師薪水已累積五個月，繼去年十一月後，教師昨二度召開記者會控訴。 圖／新北市教育人員產業工會提供 分享 facebook

新北市私立醒吾高中去年底起積欠薪水，數名教師昨和工會代表召開記者會，控訴校方長期積欠薪資，讓不少教師生活無以為繼，甚至得靠借貸過年，呼籲董事會立即處理欠薪並公告財務運作。新北市教育局嚴厲譴責醒吾高中，要求學校立即發放教師薪給。

醒吾高中回應，因學生學雜費需經銀行、超商收費後，再經銀行相關作業才會將收取費用轉撥至學校，一月廿五日先發放一○七年十一月教職員本俸。董事會也發聲明指出，直至此刻都沒有停止、也沒有放棄尋求任何可以解決的機會，絕無人謀不臧。

新北市教育人員產業工會理事長鄭建信表示，醒吾高中去年九月至十一月只發本俸，約薪水二分之一，十二月和一月則完全沒發放，退撫基金、公保也沒有繳交，董事會卻置之不理。教師依勞資爭議處理法規定，向法院聲請裁定強制執行，董事會運作有問題，教育主管機關該解散董事會就要解散。

新北教產醒吾高中支會會長陳燕慧說，去年九月學校尚未結清書商款項，導致一整個月學生都無書可上課。醒吾高中陳姓老師說，她為還每個月房貸，只好借銀行信貸還房貸，還有很多不願出面老師也有類似狀況，難以過年。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政說，政府每年補助私校經費加上學生學費約五千多萬元，教師薪資卻只有三千多萬元，沒有道理付不出薪水。這些出問題的學校應控管，否則就是對不起納稅人和學生。

新北市教育局副局長黃靜怡表示，嚴厲譴責該校枉顧教職員工權益，要求該校應按月給付，董事會須依法籌措資金，解決學校薪資不足問題，上次已罰十萬元，昨再罰廿萬元。