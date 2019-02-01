升學制度變 口語表達課秒殺

2019-02-01 00:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ／台北報導



近年有不少活動強調培養孩子的表達能力，如救國團就為孩子設計一系列自我表達的營隊及課程。 圖／取自救國團官網 分享 facebook

隨著升學制度改變，許多學校除要求成績，也看重學生人格特質。為從小培養孩子擁有流利的口語表達能力，不少民間團體、救國團，甚至大專校院推廣部紛開設相關營隊及課程，且幾乎一推出就額滿，供不應求，成為新興課程。

救國團在全國各地的學習分班，就有為孩子開設一系列自我表達的營隊及課程，主要招收三到六年級國小生，一天收費一千一百元，一班只收十人，主打學校沒有教、考試不會考，卻是人生最重要的一堂課。去年暑假開放後迅速秒殺，相當受歡迎。

另外，台北醫學大學進修推廣部今年寒假也推出「青少年魅力表達營」，邀請上海、北京及國內等業師，教導青少年理性思辨、舞台自信、溝通表達等能力，招收國內外國三到大一學生，密集班四天要價八千五。

台北醫學大學進修教育組組長邱聖博表示，去年暑假營隊首開就爆滿，今年寒假又再加碼兩班，報名仍很踴躍。課中除了會引導學生自我介紹、完成主題報告，還強調培養孩子的論述能力，練習開口說出自己的觀點。

邱聖博指出，表達能力在近幾年已漸漸成為選才的指標項目，營隊的指導老師經驗豐富，曾幫速食業進行幹部訓練，口碑不錯，甚至已有私立高中菁英班提出合作需求，希望結合師資及課程訓練整班考生的口才，提升進入大學醫學系就讀的機會。

除了提供國小到高中生參與的營隊，許多家長希望孩子從小就學會表達。信誼基金會去年起新設幼兒學齡前表達班，透過戲劇教育，引導三歲半到六歲的孩子學習好好說話，預計三月開課，現已額滿。