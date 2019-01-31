5明星高中 與大學合開微課程

2019-01-31 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／台北報導



高中新課綱強調多元選修、甚至可跨校選課。圖為建中開設的選修課「永續的餐桌」，學生在校內種稻、收成的畫面。 圖／建中提供 分享 facebook

十二年國教新課綱八月上路，鼓勵多元選修、彈性學習。建中、北一女、師大附中、成功高中、中山女中等基北區前三志願五所高中策略聯盟，與台大、政大等大學合開試探電機、生醫、商管、藝術設計等領域的微課程，五校學生都可選修，共享資源、化競爭為合作。

建中校長徐建國指出，高中新課綱課程有三大特色，一是減少必修、增加選修課，高中三年至少要多元選修六學分，例如建中開設「永續的餐桌」，讓學生在校內耕田種稻，進而關懷本土農業、探討糧食危機。

徐建國說，新課綱第二個特色是規定要開校訂必修課；第三則是每學期要挪出三節課的彈性學習時間，學生可跨校選修零學分的「微課程」，每門課只要上六周、每周三小時。

建北等五校因此共組策略聯盟，整合各校與台大電機系、政大商學院、台師大美術系、北醫大、實踐大學設計學院大學資源，共同開課、開放跨校選修。

徐建國說，五校已開過廿幾次協調會議，新課綱上路後，統一把高一彈性學習時間排在周三下午、高二排周四下午，一○七學年已先試行，在周六上課，每門課開放各校六名學生選修。

北一女校長楊世瑞舉例，政大商學院開的微課程，讓學生更深入認識財務報表、大數據、消費者需求等商學領域；北醫開設的微課程則介紹生物感測器、３Ｄ醫療裝置、中藥草研究等；連新北市建築師公會也加入開課，讓五校學生初探建築學。

楊世瑞感嘆，國內高中生選填志願常受家長及傳統價值觀影響，頂尖學生不是當醫生，就是當工程師或律師。跨校微課程可引導學生探索興趣，不要隨波逐流，學測滿分讀設計又何妨？

徐建國說，相較其他高中，建北等五校學生自主學習能力比較強，希望透過合開微課程，五校擺脫長久以來升學主義下的惡性競爭，能共享資源、進而讓學生相互觀摩、合作。畢竟在全球化時代，台灣的競爭對手不是自己人，而在國外，學生不能老是單打獨鬥，更要學會合作。