彰化經費不足校園無保全 王惠美：有公司願認養

2019-01-27 14:25 中央社 彰化27日電



王惠美指出，很多民間團體都有各自關注的領域，縣府已經在整合這方面的資源。 記者林宛諭／攝影 分享 facebook 彰化縣長王惠美今天中午參加社福團體寒士宴時透露，縣府原本因財政困難可能要取消國中小學保全政策，不過已有保全公司願意認養，將透過這個方式整合民間資源進到公部門。

彰化縣長王惠美今天中午前往彰化市成功活動中心，參加由創世基金會等社福團體合辦的寒士宴，媒體利用這個機會詢問王惠美有關上任後要如何推動老人福利等相關社福政策，王惠美也一一說明。

王惠美上任後不斷強調，縣府財政困難，前任縣長所推動的國中小學設置保全等政策要進行通盤檢討；不過王惠美今天透露，政府的資源有限，民力無窮，像是國中小學校園設置保全經費不足的問題，縣府已找到有保全公司願意認養2間學校，她希望透過這樣的方式整合社會有心人士的資源，進到公部門一起努力。

王惠美說，縣府現階段施政的重點就是拚經濟，只要有廠商願意投資彰化，縣府會派專人服務，希望增加就業機會，廠商來彰化投資能帶動更多的錢潮，讓經濟更加活絡，集結各方面的資源。

至於要如何推動社福政策，王惠美指出，很多民間團體都有各自關注的領域，縣府已經在整合這方面的資源，讓彰化縣內的弱勢族群都能獲得照顧，讓真正需要被照顧的人都能得到照顧。