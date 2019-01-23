新課綱AI教材 6月完成

2019-01-23 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



桃園永豐高中「AI人工智慧科技實驗班」，校方與業界合作，讓實驗班學生從高中開始接觸人工智慧。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

十二年國教新課綱八月上路，教育部正著手開發給台灣學生使用的人工智慧（ＡＩ）教材，課程從小學延伸到高中，今年就會正式出版，也是台灣第一套由現場老師自己設計的ＡＩ教材。

教育部計畫推動從國小、國中到高中的ＡＩ教育。教學時間可利用新課綱中「資訊科技」（國高中必修科目）的彈性時數。

教育部長潘文忠昨表示，聯合國首次將一月廿四日列為國際教育日，面對資訊快速發展、ＡＩ時代來臨，前瞻計畫在資訊網絡投入近百億經費，一○八課綱在資訊科技領域也有更好的規畫，台灣應更全面性進入數位教育，並反映在教學和學生學習上。

教育部資訊及科技教育司副司長劉文惠說，教育部結合大學團隊和中小學老師，合作發展從小學到高中的ＡＩ教材，包括培訓老師的教材，以及學生上課的課程，預計今年六月前正式完成。以深入淺出的方式，引發學生的自我學習興趣，教材包含解釋原理、範例和動手操作。

劉文惠說，數位教材會放在網路上提供下載，也有可能發行成書或手冊，讓想要把ＡＩ融入課程的老師，在一○八學年新學期就有課程模組可以運用。

台南二中則跟成大電機系合作，開發給高中生的ＡＩ教材。教材負責人、台南二中資訊組長涂益郎說，去年暑假先由成大電機系教授幫南二中的資訊科和數學科老師上大學的ＡＩ課增能，再由高中老師開發出適合高中生的課程。