漫畫王國高知縣 甲子園競賽吸台生參與

2018-07-10 19:49 中央社 記者吳欣紜台北10日電



日本漫畫聞名於世，但卻很少人知道日本漫畫家產出率最高的縣市是高知縣，高知縣從1992年起舉辦漫畫甲子園競賽，吸引海外學子參與，台灣台中一中學生今年也將赴日參賽。

根據統計，高知縣每10萬人口就有一名專門漫畫家，產出率不僅是全日本第一名，包含漫畫深夜食堂作者安倍夜郎、麵包超人作者柳瀨嵩也都出生於高知縣，讓高知縣擁有「漫畫王國」的美稱。

為了推展漫畫文化，高知縣政府從1992年起就陸續舉辦漫畫相關活動，不僅是全日本最早舉辦漫畫祭典的城市，其舉辦的漫畫甲子園競賽，每年也吸引許多學生報名，包含台灣、新加坡及韓國等海外學子。

不過，想參賽並非報名即可，必須先與300名對手競爭僅有的33張參賽門票，33所學校將從日本選出30所，台灣、韓國及新加坡也都會各選一所學校來參與初賽。

今年「漫畫甲子園」競賽將於8月4、5日於高知縣舉行，台灣一共有19所學校報名初賽，其中台中一中學生選擇題目「虛擬ＯＯ」發揮，他們作品描述一名玩家在虛擬世界扮演勇者，在打敗魔王、救出公主洋洋得意時，遊戲卻突然結束，原來是因為玩家是隻小狗，在現實生活中因偷玩VR而被主人訓斥，峰迴路轉的劇情讓台中一中贏得初賽資格。

帶領台中一中競賽團隊的老師郭志宏受訪表示，作品從發想到完成花了2週時間，根據主辦單位規定，在日本進行初賽時，作品須在5個小時內完成，因此必須再加強學生的時間訓練，但學生願意出來比賽，已值得肯定。

高知縣文化、生活暨運動部部長門田登志和指出，今年參與初賽的19所台灣學校作品都有高水準表現，台中一中能出線主因漫畫故事結構及劇情優秀，希望台中一中在初賽及決賽時也能有好表現。

除了漫畫甲子園競賽外，高知縣也將舉辦世界漫畫選拔，選拔分為高中生組及非專業人士組，選拔出來的最優秀賞得獎者除了可獲得獎金外，也將受招待參觀於高知縣舉辦的漫畫甲子園競賽。