桃園免試入學會考 5A生選高職電機趁早學一技之長

2018-07-10 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



黃道藝（右）會考5A選擇高職，父親（左）和爺爺（中）全力支持，父子今年參加龍舟隊並贏得第4名。圖／黃志豪提供 分享 facebook 國中升高中職、五專免試入學今天放榜，桃園市有3 位5Ａ學生都有機會錄取第一志願的高中，但是他們優先選擇高職，他們都表示很清楚自己的興趣和志向，選擇高職能有更寬廣的出路。

3位5Ａ學生兩位來自治平高中國中部一位平興國中。治平黃道藝選擇治平的電機科，儘管今年北科大也開設新的升學管道。但是「道藝自己很肯定要做這種選擇」，父親問他要不要考慮北科大為國中畢業生開的新專班，黃道藝表示不考慮，因為他覺得就近入學比較好，而且他讀治平國中部3年「熟悉學校環境好適應」，相信可以好好學習，早一點給自己有一技之長的本領，何況學校提供獎學金他可以利用這筆錢充實學能。

至於為什麼會選擇電機科，黃道藝表示因為父親本身就是電機工程技術人員，他從小耳濡目染覺得很有趣，還學會一些基本的配線工作，選擇電機科可以更專業，以後升大學讓技術更精進同時考取乙級證照，能成為出色的電機工程專家。

治平另一位5Ａ的學生選擇北科附工電機，平興國中5Ａ學生選擇育達餐飲管理科。