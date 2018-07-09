高興得太早！北市中小學裝冷氣得由家長自費或募款

2018-07-09 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市教育局5月發文教育部，率先將冷氣機列為校園「基本設備」，市長柯文哲當時決定中小學教室將全面裝冷氣，引起外縣市家長羨慕，各縣市大跟進；不料如今政策大「縮水」，北市教育局宣布秉持使用者付費原則，由各校家長會出面募款裝冷氣。

對此，北市府發言人劉奕霆表示，絕非政策髮夾彎，也沒有縮水，市內中小學教室全面裝設冷氣的原則方向沒有改變，只是裝設冷氣是最後一個手段，在裝設冷氣前，還有綠建築、電力路線改善等配套措施。

北市府評估全市國中小裝冷氣約需14億元，教育局主秘陳素慧指出，一直以來市府的立場都是以家長募款為主，推動班級裝冷氣，家長發起募款後，若金額達總經費五至七成就可報教育局。教育局負擔請專業技師到校檢測電路與進行改善等工程經費，裝冷氣與購買冷氣的費用須由家長負擔，未來電費也需由各班級自行負擔。

至於經濟弱勢校園，陳素慧坦言，若家長經濟普遍弱勢，「要裝設冷氣確實會比較慢」，但冷氣本來就不是校園基本設備，才會規畫由家長募款來執行裝設冷氣。

國民黨台北市長參選人丁守中表示，天氣酷熱， 市府不僅應該要協助裝設冷氣，甚至因冷氣大多僅在夏季使用，應該要規畫補貼電費。民進黨台北市長參選人姚文智競選團隊則說，上任後會盤點校園建物的友善少子化空間、綠建築化、綠能、節能評比，作為裝冷氣的順序依據。