親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略
35th政大金旋獎

教室裝冷氣政策縮水？ 北市府要求家長募經費

2018-07-09 00:43聯合報 都會社會中心記者／連線報導

北市府要為國中小教室全面裝冷氣，但要求家長募款。 圖／聯合報系資料照片
北市府要為國中小教室全面裝冷氣，但要求家長募款。 圖／聯合報系資料照片
分享

台北市教育局五月發文教育部，率先將冷氣機列為校園「基本設備」，市長柯文哲也決定中小學教室將全面裝冷氣，引發各縣市跟進；不料近日政策大「縮水」，教育局宣布秉持使用者付費原則，由各校家長會出面募款裝冷氣。

對此，北市府發言人劉奕霆表示，絕非政策髮夾彎，也沒縮水，市內中小學教室全面裝設冷氣的原則方向沒有改變，只是裝設冷氣是最後一個手段，在裝設冷氣前，還有綠建築、電力路線改善等配套措施。

北市府評估全市國中小裝冷氣約需十四億元，教育局主秘陳素慧指出，一直以來市府的立場都是以家長募款為主，推動班級裝冷氣，家長發起募款後，若金額達總經費五至七成就可報教育局。教育局負擔請專業技師到校檢測電路與進行改善等工程經費，裝冷氣與購買冷氣的費用須由家長負擔，未來電費也需由各班級自行負擔。

至於經濟弱勢校園，陳素慧坦言，若家長經濟普遍弱勢，「要裝設冷氣確實會比較慢」，但冷氣本來就不是校園基本設備，才會規畫由家長募款來執行裝設冷氣。

國民黨台北市長參選人丁守中表示，天氣酷熱，市府不僅應該要協助裝設冷氣，甚至因冷氣大多僅在夏季使用，應該要規畫補貼電費。民進黨台北市長參選人姚文智競選團隊則說，上任後會盤點校園建物的友善少子化空間、綠建築化、綠能、節能評比，作為裝冷氣的順序依據。

新北市長朱立倫已喊出九年級優先裝，教育局發文未安裝的國中，每一間教室冷氣、路線修改及安裝費廿萬為上限，今年底全面安裝完成。台中市教育局表示，四年廿五億國中小全裝冷氣的計畫不變，今年優先改善學校的線路及二千五百間位在頂樓、西曬嚴重的教室；至於電費則「使用者付費」由家長分攤。

桃園市長鄭文燦表示，已擬定三年、十二億全面裝設冷氣計畫，不會受北市影響，計畫繼續進行。彰化縣長魏明谷指出，國中小特教班已優先裝設冷氣，明年將以國三及高三學生優先實施。

對於多個縣市喊出國中小教室加裝冷氣，南投縣長林明溱表示，南投國中小教室裝冷氣經費要十億元以上，電費也是一筆龐大開銷；現在強調節能，學生從小吹冷氣，可能更無法適應環境變化，因此不考慮裝冷氣。

募款綠建築柯文哲朱立倫

相關新聞

高興得太早！北市中小學裝冷氣得由家長自費或募款

2018-07-09 00:25

桃園40名高中生 走訪柏克萊史丹佛

2018-07-08 17:59

翻轉教育！第9屆廣達游藝獎頒獎 首獎得主前進俄羅斯

2018-07-08 16:56

圖輯／儀隊競賽　高中生雨中秀美技

2018-07-07 18:09

影／全國高中儀隊競賽 9強爭霸 北一女拔頭籌

2018-07-07 17:53

校外教學訪鄭南榕基金會惹議 師發不自殺聲明

2018-07-07 16:22

北一女生獲丘成桐金牌獎　教授評估「可望發表在期刊」

2018-07-07 14:51

雄中75級組成「雄大組」 為家扶孩子客製化參考書

2018-07-07 13:22

高三下學期才教微積分 華裔數學家丘成桐：學的不夠

2018-07-07 12:52

日本千百樂運動引進台灣 教小學生健身又防身

2018-07-07 12:03

大馬擬承認華人中學學歷 台灣學校高額獎學生搶留學生

2018-07-07 09:51

耳濡目染？ 校園選舉學民主 結果「賄賂、芭樂票」滿天飛...

2018-07-07 09:00

八德重劃區人口大增 鄰近八德國小將增校舍

2018-07-07 07:52

校長轉任教師 燕巢國中紛爭落幕

2018-07-06 23:37

龍年效應 今年小一新生暴增

2018-07-06 23:00

帶生參訪鄭南榕紀念館遭疑「政治活動」 師：活在什麼年代？

2018-07-06 19:26

提高國中員額至2.2人 中市會增加359名教師

2018-07-06 16:59

百年老校跑道坑坑疤疤 修復再撐3年才能報廢

2018-07-06 14:47

基中首開設軍事人才培育班 今年以社團或選修進行

2018-07-06 14:40

竹市中小學教室冷氣怎麼裝？市府：各校決定

2018-07-06 13:53

採訪紫南宮主委 社寮國中學生好緊張

2018-07-06 12:28

科普也能演戲劇 中小學科展台中登場　

2018-07-06 12:21

因應12年國教課綱 教部擬新聘2500師

2018-07-06 11:00

國中教師編制提高 全教總：爭取高中每班3人

2018-07-06 10:53

供過於求！ 高中職免試入學缺額恐破10萬

2018-07-05 00:01

高中職免試入學15萬人報名 10日放榜

2018-07-04 11:07

公總宣導防汛 至南澳高中辦營隊

2018-07-04 07:05

決策大轉彎？陳金德認校長遴選有效 教團批違法

2018-07-03 16:41

一年沉澱 這間國小籃球隊從丙組跨級挑戰成冠軍

2018-07-03 16:04

興中躲過停辦卻難擋被索閱覽室？宜蘭縣府：有協調溝通

2018-07-03 15:13

新竹世界高中裁員18位教職員 教師：根本無效且違法

2018-07-03 13:04

少子化國中紛減班 這3校卻逆勢增班

2018-07-02 23:11

「一條路、兩個學校、兩個世界」 培英增班教師荒 建華僅剩7班

2018-07-02 23:06

史無前例！宜蘭校長遴選被揪出重大瑕疵 遴選無效重辦

2018-07-02 15:59

人本：特教師朝天椒餵生 竟只記二申誡

2018-07-02 11:06

她帶領童軍課 讓孩子找到自信

2018-07-01 23:38

古典文學 也能變桌遊

2018-07-01 23:37

北市一校一樂團 助音樂種子發芽

2018-07-01 22:01

學業進步獎小五生痛哭 被嘲笑家窮又被誣指偷竊作弊

2018-07-01 16:33
看更多

熱門文章

台大鹿鳴堂將拆 僑光堂歷史不再 學者：抹除實體見證

2018-07-08 09:58

獨╱鹿鳴堂文資審議紀錄被消失？ 台大生要北市府講明白

2018-07-08 11:20

跳tone鹿鳴堂 暴露台大擴張校地手法

2018-07-08 11:01

桃園40名高中生 走訪柏克萊史丹佛

2018-07-08 17:59

「搶救」鹿鳴堂 台大人：拆除老建築 剝奪校友情感

2018-07-08 10:50

高考遇颱風 考選部：密切注意颱風動態

2018-07-08 21:15

高興得太早！北市中小學裝冷氣得由家長自費或募款

2018-07-09 00:25

在鹿鳴堂身上 看見台大掠地手法

2018-07-08 13:34

11日拆除 有身世的台大鹿鳴堂「僑光」不再

2018-07-08 13:34

課審大會火力全開 力拼一個月審完技高15群科領綱

2018-07-08 18:52

鹿鳴堂將拆、文資審議被消失 台大生要個說法

2018-07-08 13:34

高考三級考試登場 作文題目現代與傳統對話

2018-07-08 13:32

國際小學堂／愛恨美軍 沖繩老少兩樣情

2018-07-08 15:27

翻轉教育！第9屆廣達游藝獎頒獎 首獎得主前進俄羅斯

2018-07-08 16:56

國際小學堂／美軍酒駕強暴 沖繩人怨安倍

2018-07-08 15:10

用心的聲音都能被聽見 金旋獎決賽獨唱組、重對唱組側記

2018-07-08 09:18

唱出夢想和故事 金旋獎決賽創作組側記

2018-07-08 09:07

台灣青年海外搭僑 展開菲律賓首日行程

2018-07-08 22:45

數感實驗室／照顧小寶寶的時間與費用

2018-07-08 09:52

推美學教育 樹德科大師生走入社區

2018-07-08 11:23

教室裝冷氣政策縮水？ 北市府要求家長募經費

2018-07-09 00:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top