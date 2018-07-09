教室裝冷氣政策縮水？ 北市府要求家長募經費

2018-07-09 00:43 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



北市府要為國中小教室全面裝冷氣，但要求家長募款。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市教育局五月發文教育部，率先將冷氣機列為校園「基本設備」，市長柯文哲也決定中小學教室將全面裝冷氣，引發各縣市跟進；不料近日政策大「縮水」，教育局宣布秉持使用者付費原則，由各校家長會出面募款裝冷氣。

對此，北市府發言人劉奕霆表示，絕非政策髮夾彎，也沒縮水，市內中小學教室全面裝設冷氣的原則方向沒有改變，只是裝設冷氣是最後一個手段，在裝設冷氣前，還有綠建築、電力路線改善等配套措施。

北市府評估全市國中小裝冷氣約需十四億元，教育局主秘陳素慧指出，一直以來市府的立場都是以家長募款為主，推動班級裝冷氣，家長發起募款後，若金額達總經費五至七成就可報教育局。教育局負擔請專業技師到校檢測電路與進行改善等工程經費，裝冷氣與購買冷氣的費用須由家長負擔，未來電費也需由各班級自行負擔。

至於經濟弱勢校園，陳素慧坦言，若家長經濟普遍弱勢，「要裝設冷氣確實會比較慢」，但冷氣本來就不是校園基本設備，才會規畫由家長募款來執行裝設冷氣。

國民黨台北市長參選人丁守中表示，天氣酷熱，市府不僅應該要協助裝設冷氣，甚至因冷氣大多僅在夏季使用，應該要規畫補貼電費。民進黨台北市長參選人姚文智競選團隊則說，上任後會盤點校園建物的友善少子化空間、綠建築化、綠能、節能評比，作為裝冷氣的順序依據。

新北市長朱立倫已喊出九年級優先裝，教育局發文未安裝的國中，每一間教室冷氣、路線修改及安裝費廿萬為上限，今年底全面安裝完成。台中市教育局表示，四年廿五億國中小全裝冷氣的計畫不變，今年優先改善學校的線路及二千五百間位在頂樓、西曬嚴重的教室；至於電費則「使用者付費」由家長分攤。

桃園市長鄭文燦表示，已擬定三年、十二億全面裝設冷氣計畫，不會受北市影響，計畫繼續進行。彰化縣長魏明谷指出，國中小特教班已優先裝設冷氣，明年將以國三及高三學生優先實施。

對於多個縣市喊出國中小教室加裝冷氣，南投縣長林明溱表示，南投國中小教室裝冷氣經費要十億元以上，電費也是一筆龐大開銷；現在強調節能，學生從小吹冷氣，可能更無法適應環境變化，因此不考慮裝冷氣。