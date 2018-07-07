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圖輯／儀隊競賽　高中生雨中秀美技

2018-07-07 18:09聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

全國高級中等學校儀隊競賽決賽今天在自由廣場舉行，北部地區下午下起陣雨，9所高中樂儀隊在雨中完成比賽，最後由北一女奪得冠軍，新興高中、莊敬高職則分別奪得二、三名。

全國高級中等學校儀隊競賽決賽，吸引不少民眾前來觀看。記者鄭清元／攝影
全國高級中等學校儀隊競賽決賽，吸引不少民眾前來觀看。記者鄭清元／攝影
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北一女儀隊不畏風雨完成比賽。記者鄭清元／攝影
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國軍樂儀隊秀操槍美技。記者鄭清元／攝影
國軍樂儀隊秀操槍美技。記者鄭清元／攝影
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莊敬高職奪得第三名。記者鄭清元／攝影
莊敬高職奪得第三名。記者鄭清元／攝影
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國防部長嚴德發出席觀看競賽。記者鄭清元／攝影
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新興高中奪得亞軍。記者鄭清元／攝影
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國軍樂儀隊替活動開場。記者鄭清元／攝影
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北一女儀隊不畏風雨完成比賽。記者鄭清元／攝影
北一女儀隊不畏風雨完成比賽。記者鄭清元／攝影
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北一女奪得冠軍。記者鄭清元／攝影
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北一女

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