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八德重劃區人口大增 鄰近八德國小將增校舍

2018-07-07 07:52聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市八德區因擴大都市計畫，近6年來人口暴增，但方圓2公里內學區僅一所八德國小，新生逐年增加，校舍已飽和，今年首度實施總量管制，校方憂心若未如期新增校舍，恐無法因應未來2年後新生人數，市長鄭文燦今指出，將會給予足額經費，9月發包並在年底動土，新建校舍並增班，滿足該區學子就學需求。

市長鄭文燦今視察八德國小，表示八德國小已創校118年，校地面積達3公頃，目前班級數為47班，考量八德區各項重大建設計畫，帶動周邊學區人口急遽增加，有興建新校舍需求，決定以60班規模規劃量體，並新增專科教室、藝能教室，總工程費約為4億餘元，預計今年9月發包、年底動工，讓八德國小從鄉村型學校轉型成都會型學校。

鄭文燦指出，由於未來八德國小將有2至3年的改建期，市議員呂林小鳳提議，期間將責請教育局與八德國小、瑞豐國小協調，以交通車或貼補交通費等方式協助，讓學生可到鄰近的瑞豐國小就讀，提供家長更多就學選擇，另外由於八德國小周圍交通仍有許多電纜線未地下化，為維護學童上下學交通安全，市長也允諾將請交通局研議校園周邊至重劃區動線進行「微整型」，提供學童更安全的用路環境。

鄭文燦說，因應校舍整建，市府提供多項搭配作法，包括責請新工處考量人工、建材單價成本上漲，評估市場行情後，確認提高發包價格，讓建案能順利發包、動工，以及新蓋校舍可先發予部分使用執照，先行完工就先行使用，讓師生可以儘快使用新教室空間。舊校舍經評估後先予以保留使用，蓋臨時行政教室、辦公室，讓校方得以調配和活用空間。

因應桃園市八德擴大重劃區週邊人口快速成長，八德國小將新增校舍，預計今年9月發包，...
因應桃園市八德擴大重劃區週邊人口快速成長，八德國小將新增校舍，預計今年9月發包，年底動土，未來將從原本47班，朝60班規模規劃量體。記者許政榆／攝影
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桃園市八德區八德國小。圖／截自網路
桃園市八德區八德國小。圖／截自網路
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德國鄭文燦都市計畫

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