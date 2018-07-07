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耳濡目染？ 校園選舉學民主 結果「賄賂、芭樂票」滿天飛...

2018-07-07 09:00聯合報 記者陳雅玲蔡維斌唐秀麗／報導

「大人做事，小孩模仿」，別以為只有大人才會開選舉芭樂票，雲林縣有些小學最近發現「小市長」選舉政見僅兌現一半，要求檢討，重新教育孩子重視一諾千金。另外，也有小學生不送糖果「賄賂」，結果落選，還有學校因為學生和家長不當動員競爭，決定停辦小市長選舉。小學裡面竟蔓延選舉亂象，值得省思。

有些小學為教育民主自治，舉辦「小市長」選舉，卻發現小朋友亂開承諾，政見難以實現。...
有些小學為教育民主自治，舉辦「小市長」選舉，卻發現小朋友亂開承諾，政見難以實現。 圖／聯合報系資料照片
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小市長拚政見 最愛蓋游泳池、裝冷氣

為讓學生體驗民主自治，許多國小舉辦自治小市長選舉，由各班推出候選人，拚政見、助選、拉票、投開票等過程都不馬虎。候選人也懂端牛肉，政見五花八門，如蓋游泳池、活動中心或體育館，還有教室裝冷氣、延長合作社營業時間、換制服、更改上課時間等都是熱門政見。午餐新增綠豆湯、舉辦球賽、增設社團等也很受歡迎。

缺經費、難度高 政見淪為「芭樂票」

斗六市石榴國小今年的自治小市長，提出包括教室裝冷氣、更換運動服材質、每學期舉辦球類比賽等政見，都礙於經費問題無法實現，只有增設體育器材幸運獲得校友協助才完成。小市長坦言那些都是同學想要的，想試試看才大膽提出。石榴國小校長蔡正龍說，每年都有孩子提出難以實踐的政見，常常淪為「芭樂票」。

鼓勵守承諾 學校組「幕僚」定期檢討

蔡正龍表示，為教育孩子一諾千金、實現承諾，將會要求候選人不要亂端牛肉，學校也會定期檢討小市長政見，並協助引進資源幫忙達成。鎮南國小也規定，由落選的候選人擔任小市長幕僚，定期檢討政見兌現進度，讓孩子了解民主自治的真諦。雲林縣教育處代理處長林慧容建議，學校可在選前邀參選學生座談，輔導他們提出可行性較高、符合需求的政見。

石榴國小選拔自治小市長，選舉過程比照公民選舉，圖為投票結束開票。 圖／石榴國小提...
石榴國小選拔自治小市長，選舉過程比照公民選舉，圖為投票結束開票。 圖／石榴國小提供
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對手買糖果當禮物送 他堅持不買不送

嘉義市某國小日前舉辦自治小市長選舉，林姓男童看著其他候選人都買糖果餅乾「賄賂」同學，他堅持不買不送，只以卡片宣傳政見理念，結果高票落選。雲林縣鎮南國小校長邱慧俐說，的確有候選人發文宣不忘附上一顆糖果爭取支持，學校不干涉，但不希望學生過度花費，同時一定教育「禮物價值超過30元就是賄選」的觀念。

擔心不當競爭 有學校停辦校園選舉

雲林沿海地區曾經辦過校園選舉的學校，目前都已停辦，理由主要是「不當競爭」、「教壞囝仔大小」。一位陳姓退休校長說，以前辦過幾場校園自治選舉，結果因競爭愈來愈激烈，家長和老師都介入，把校外資源都引進校園，反成為負面教育，因而停辦。

哥哥到弟弟班上拉票 叮嚀不准跑票

也有老師表示，按理說老師不宜介入選舉，但通常小學生的文宣製作能力較弱，演講和政見也需加強，有的老師會下指導棋，這就有失公允。石榴國小校長蔡正龍還說，不少小市長候選人的兄弟姊妹就讀同校，常有哥哥到弟弟班級拉票，用「威嚴」再三叮嚀「不准跑票」，也很奇怪。

政見有「愛」有道理 學校幫忙實踐

邱慧俐表示，前幾年有候選人提出要參與社會公益，當選後真的跟輔選幹部及同學一起到育幼院協助整理民眾贈送的物資，讓她很感動。也有學生提出「天氣太熱，希望將制服日改為運動服日」，校務會議評估後認為學生說的有道理，讓政見得以實現，落實民主自治。

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