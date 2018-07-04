長庚拔河訓練營開訓 專業技能醫療防護並重

2018-07-04 07:05 中央社 桃園3日電



長庚紀念醫院今年暑假首度舉辦「國中小拔河訓練營」，除結合院方醫療防護資源，更邀請台灣師大景美拔河聯隊及教練擔任重量級教練團，讓拔河運動能透過營隊活動向下扎根。

桃園長庚紀念醫院院長楊政達今天受訪表示，拔河須透過團結合作才有獲勝的可能，這也是長庚醫院的醫療服務精神，因此，院方從2日至12日在長庚養生文化村，舉行「國中小拔河訓練營」，來自全國30支國中小拔河隊將分為兩梯次，在5天內接受正確的運動防護觀念與專業拔河技能培訓。

台灣師大景美拔河聯隊教練郭昇表示，現場有近30位國家隊的選手，將在訓練營配合國中小學員，進行進攻、防守等訓練，並指導專業技術及團隊默契的培養，將拔河運動向下扎根，讓學員的運動防護、營養攝取、減重等觀念，獲得更專業的協助。

參加訓練營的三星國小拔河隊林同學表示，練習拔河很辛苦，好幾次都想放棄，但自己還是喜歡拔河。這次不但可以跟國家隊互拉練習，還能夠保護自己、學會更多技巧，從出發前就開心得睡不著，今天還獲贈一雙專業的拔河鞋，讓同學們都覺得很開心。

長庚紀念醫院今年撥款新台幣800萬元，除公益贊助基層國中小學拔河隊、舉辦拔河訓練營外，年底也將舉辦第一屆「永慶盃拔河賽」，藉此鼓勵學生發揮團隊精神，帶動國內的拔河運動風氣。