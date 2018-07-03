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餐桌文化高峰會 80名國內外高中生自餐桌分享世界觀

2018-07-03 16:15聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

2018年「台灣餐桌文化倡求世界和平」高峰會桃園場次於今天在六和高中舉行，來自美加、歐洲、澳洲非洲等14位國際學生與桃園學生交流，透過國際交流體驗文化異同之美，分享家庭成長文化，啟迪世界公民意識及增強外語表達能力，開拓學生的國際視野。

六和高中校長林繼生說，這次活動的精神是餐桌文化，而文化的起源就是從日常生活開始慢慢建立與累積而來。最小型、最原始的社會就是從家庭開始，人從一出生就開始接觸「社會」，當然學校也是一種「社會」型態。六和高中今天特別幫大家準備中西合併的午餐，讓大家從餐桌文化體驗心手相連創造和諧與幸福的未來，這也就是教育局及幸福家庭促進會辦活動的意義。

活動由六和高中、台灣國際幸福家庭促進會主辦，70位包括六和高中及桃園區友校學生，與來自10個國家的14位國際學生一起參與，活動主軸為餐桌文化，透過討論與家人的美好回憶、與家人的溝通分享、傾聽家人的想法及如何促進家人間相處等主題，將各國青年代表及桃園學生分為10個小組對話及分享，以探究學生與家庭互動關係。

六和高中從接待家庭、活動流程及節目規畫等皆積極籌備，力求盡善盡美。市議員黃傅淑香、教育局長高安邦也到場。黃傅淑香認為活動兼顧家庭和諧與國際和平的意義，透過青年朋友的接觸交流，可以促進國民外交及提升台灣能見度。青年事務局主任秘書李訓智，與國際家庭促進會的常務理事林寶臨、理事蔡江鎮、林義德、秘書長張坤池等人都出席。

餐桌高峰會4天行程包括分組討論，10國14位青年與桃園各校高中生混合編組，針對不同主題分組討論，包括「國家認同/全球責任感：培育文化軟實力，藉此促進國家認同。」、「國際素養：分享自己國家獨特文化與亮點，孕育國際素養。」、「全球競合力：公開且有效率的與不同文化背景的青年溝通過程，鼓勵體演國際競爭與合作經驗，提升台灣全球競爭力。

國際學生聯名簽署高峰會和平宣言。記者鄭國樑／攝影
國際學生聯名簽署高峰會和平宣言。記者鄭國樑／攝影
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分組討論外國學生和本地高中生交換意見心得。記者鄭國樑／攝影
分組討論外國學生和本地高中生交換意見心得。記者鄭國樑／攝影
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教育局長高安邦（前排左4）參加「台灣餐桌文化倡求世界和平」高峰會頒發證書及贈國際...
教育局長高安邦（前排左4）參加「台灣餐桌文化倡求世界和平」高峰會頒發證書及贈國際青年紀念品。記者鄭國樑／攝影
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來自10國的學生代表簽署和平宣言後和與會來賓合影。圖／桃園市六和高中提供
來自10國的學生代表簽署和平宣言後和與會來賓合影。圖／桃園市六和高中提供
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