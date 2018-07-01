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北市一校一樂團 助音樂種子發芽

2018-07-01 22:01台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導

圖說：北市府副祕書長陳志銘擔任（左）指揮，帶領全體學童演出壓軸曲目《四季紅》，博...
圖說：北市府副祕書長陳志銘擔任（左）指揮，帶領全體學童演出壓軸曲目《四季紅》，博得滿堂采。（photo by 蔡岳宏／台灣醒報）
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小朋友穿著襯衫配領結、小禮服，手拿小提琴，架式十足演奏出《卡農》、《小步舞曲》等名曲，惹得台下家長既佩服又憐愛。台北市立交響樂團1日舉辦「一校一樂團」計畫成果發表會，北市府副祕書長陳志銘擔任指揮，帶領全體學童演出壓軸曲目《四季紅》，博得滿堂采。陳志銘表示，「音樂是連結人心最好的橋梁。」107年度將擴辦「校園音樂推專案」，期待更多學校加入樂團演出。

「北市交一直致力於音樂演奏與教育推廣，」北市交樂團主持人江宇雯表示，105年度起辦理「國小學童音樂劇」及「樂器學習圓夢計畫」，由北市提供樂器、師資、教材費用等，將多元音樂課程帶入校園。江宇雯說，「國小學童音樂劇」讓孩子們從課堂中學習，激發學生的人文素養和對同儕的關懷，共同創作一齣屬於自己的音樂劇。

江宇雯強調，「樂器學習圓夢計畫」推動音樂融入生活、全民終身藝術學習，透過小朋友學習團體演奏，強化學童的音樂素養、團體紀律、自我要求及專注力等優點，期待在台北市達到「一校一樂團，音樂伴終身」的目標。

「音樂是連結人心最好的橋梁。」陳志銘表示，從小朋友的表演可以看見，音樂的種子已經在發芽成長，他相信，台下的家長聽完表演很感動。目前一校一樂團計畫有永吉、逸仙、華江、民族國小參與，今年將新增玉成、東新、舊莊、修德、西園等5所國小申請，希望未來更多學校加入樂團參與演出。

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交響樂團

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