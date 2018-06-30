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十年功夫！中山女高首摘國際數學建模競賽1等獎

2018-06-30 14:06聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市中山女高10年多來培育學生成為數學建模競賽的選手，曾兩度闖進國際數學建模競賽（IMMC）拿下入圍獎，今年則是首度拿下前5名一等獎的殊榮。

所謂「數學建模」，是以數學的方法解決日常生活中的問題，重點在資料的收集、研究的過程，利用好的策略，建立最佳解決模式。

就讀高二普通班的林敬家、王宣茹、黃蕙馨、陳貞諺，今年4月至香港參加中華賽區答辯決賽，榮獲Outstanding首獎，並取得參加國際賽資格，和來自30個國家和地區的上百支隊伍競爭，最終有55支隊伍入圍國際評選。

國際數學建模挑戰賽（The International Mathematical Modeling Challenge, IMMC)是目前世界公認的高規格中學生數學建模比賽，中山女高團隊在本屆競賽中首次摘下全球前五名一等獎（Meritorious）的殊榮。

今年的問題為「最好的醫院」，要求團隊開發一種運用死亡率來衡量醫院質量的模型。參賽團隊須在大會公告期限內，自選5天、連續120小時內，在自己學校針對特定問題，構建解決方案。

獲獎的4位學生，高一下憑藉興趣加入數學建模團隊擔任選手，付出額外時間練習，不僅得留校到9點、10點培訓，還得犧牲連續假期。

王宣茹說，以前會覺得數學離自己很遙遠，但透過這些訓練，才知道原來數學離生活這麼近，高中數學也能實際應用在生活中，解決許多問題。

數學建模團隊指導老師群包括林淑娥、李昌澤、林世哲、洪瑞英和吳汀菱等人，林淑娥分享說，學校從10年多前開始摸索帶領學生學習數學建模，還曾為此開設專班，卻因經費、學生來源不足等問題而停招，改以培訓選手的方式繼續前進。

林淑娥說，帶著學生做基本能力訓練、看國內外論文，和國內外隊伍交流，找出適合女校且為一般班級學生的訓練方法，慢慢累積成果，看著學生從一開始不知所措，到能利用中學所學的數學能力建立數學模型，闡述自己的理念與做法，十分難得。

中山女高數學建模競賽歷年紀錄

• 2018第四屆國際數學建模挑戰賽全球一等獎

• 2018香港國際數學建模競賽(IMMC)中華賽一等獎國際賽特等獎

• 2017香港國際數學建模競賽(IMMC)中華賽特等獎國際賽入圍獎

• 2016香港國際數學建模競賽(IMMC)國際賽入圍獎

• 2008、2012、2014、2016年新加坡國際數學建模競賽(SIMC)

就讀中山女高高二普通班的陳貞諺（左起）、黃蕙馨、王宣茹、林敬家，以及指導老師李昌...
就讀中山女高高二普通班的陳貞諺（左起）、黃蕙馨、王宣茹、林敬家，以及指導老師李昌澤，今年首度摘下國際數學建模競賽（IMMC）前5名一等獎的殊榮。圖／中山女高提供
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香港中山女高死亡率

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