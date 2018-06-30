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西瓜成熟時 金門3校小學生開心體驗「種瓜得瓜」

2018-06-30 08:17聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

柏村國小的小朋友昨到農場採自己親手種的西瓜，在新前墩社區發展協會理事長陳慶虎（中...
柏村國小的小朋友昨到農場採自己親手種的西瓜，在新前墩社區發展協會理事長陳慶虎（中）的指導下，大家都採收的相當開心。記者蔡家蓁／攝影
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一年一度的金門「新前墩西瓜節」將在7月28日舉辦，多年、述美、柏村3間國小的小朋友昨到農場採摘自己親手種的西瓜，雖然今年因為雨水多，西瓜收成不佳，但小朋友還是開心的搬西瓜，並跟同學比西瓜大小，笑著說，要帶回去跟老師與家人分享。

金門多年國小、述美、柏村國小學童5月初在新前墩農場親手種下西瓜幼苗，經過近60天的辛勤照料，昨天正式採收，儘管天氣炎熱，但大家都超開心的，在老師一聲令下，小朋友開始分頭找自己種植的西瓜，雖然田裡的名牌很多都模糊難辨，但學童都記得自己種下瓜苗的位置，很快就找到自己的西瓜。

只聽到現場學童開心的說「我的西瓜好大」、「我種了3顆西瓜」，小朋友從西瓜田把西瓜搬上車子，看到西瓜堆成小山，在場的人都感受到豐收的喜悅。師生開心的說，要搬回去跟同學還有家人分享。

這場跨校體驗「食農教育」課程交流，讓小朋友都覺得很有意思，老師說，雖然平日學校也有種植蔬菜、觀察植物成長，但種西瓜可是頭一遭，小朋友都特別開心，老師說，希望帶孩子走入社區、體驗社區產業進行不一樣的課程，重點是小朋友都很開心。

新前墩社區發展協會理事長陳慶虎指出，前陣子連日大雨，讓不少西瓜都「泡湯」了，損失不少，還有些因為泡水爛掉，影響收成，但還是很好吃。陳慶虎說，目前社區以每斤10元的特惠價格銷售，歡迎鄉親到新前墩社區採瓜、買瓜。陳慶虎0918-665-724、333237。

柏村國小師生昨到新前墩西瓜農場採收自己種植的西瓜，大家開心的呼喊「種西瓜成功」。...
柏村國小師生昨到新前墩西瓜農場採收自己種植的西瓜，大家開心的呼喊「種西瓜成功」。記者蔡家蓁／攝影
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選在西瓜節前夕，柏村國小的小朋友昨到農場採自己親手種的西瓜，相當開心。記者蔡家蓁...
選在西瓜節前夕，柏村國小的小朋友昨到農場採自己親手種的西瓜，相當開心。記者蔡家蓁／攝影
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小朋友把採收下來的西瓜堆置在一起，成果豐碩。記者蔡家蓁／攝影
小朋友把採收下來的西瓜堆置在一起，成果豐碩。記者蔡家蓁／攝影
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小朋友開心抱著大西瓜。記者蔡家蓁／攝影
小朋友開心抱著大西瓜。記者蔡家蓁／攝影
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金門食農教育

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