走進舊時光 公埔國小「鄉土文物館」古早味飄香

2018-06-30 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市蘆竹區公埔國小「鄉土文物館」，館藏上百件早期農村社會所保留物品，透過在地里民及地方仕紳協助下，早期生活用品搖身一變，成為孩子們鄉土教育最佳教材，校方也訓練學生成為「小小解說員」，鄉土文物館問世也正式邁入第10年。

位在桃園市蘆竹區內厝村的公埔國小，周邊早在民國50、60年代，是典型純樸農村社會，生活所需的生產機具，除了犁鋤器具為鐵製外，其他包括開墾、整地、耕種、灌溉到除草、採收、儲存與烹飪等，全利用蘆竹地區盛產的蘆竹、桂竹等木製編造製作。

為保存這些富有歷史意味的時代寶物，內厝里長蔡安然號召在地居民，熱心搜集家中的既有文物，包括生活起居、懷舊童玩、節慶典禮、廚房用具、務農農具、各式工具等，有冰箱、炊具、灼灶、碗、四角桌、搖籃、寢具等上百件物品，合力捐贈給公埔國小，並在民國98年成立「公埔鄉土文物館」，亦開放給各校參訪。

校長林來利說，全校目前270位學生，為讓學生從小培養獨當一面性格，除了全校培訓管樂專長外，從四年級開始，訓練每位學生輪流排班至鄉土文物館、認識館內展示物品，了解每件的背後故事，再以口說方式介紹文物，循序漸進讓20多位學生成為專業解說員，今年協助香港光明英來學校、中國農業科學院附屬小學、桃園仁美華德福實驗國中小等校參訪解說。