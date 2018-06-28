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台北私立立人高中停招 學生走光剩4人

2018-06-28 22:04中央社 台北28日電

台北市教育局主秘陳素慧今天表示，台北市私立立人高中已申請停止招生，9月起不再招收新生，繼私立中興高中後，台北市第2所停招的高中，目前全校僅剩10名老師、4名學生。

陳素慧表示，立人高級中學從去年開始有多數學生轉走，老師也所剩無幾，剩下的學生不滿課程與學校管理制度，選擇轉學，導致今年只剩下4名學生，由於4人9月升高三，只剩下1年課程，會要求學校保障學生就讀權益。

她說，若學生想讀完，會要求學校開最低限度的必修課，保障學生就讀至畢業；若學生不想，可由教育局輔導轉學。

陳素慧坦言，今年初學校已無學雜費支付老師薪水，都是向校內董事借貸發薪，現行狀況難以經營，10名老師部分，將安排退休或資遣，若老師按時繳納費用給私校退撫基金，退休金不成問題。

中興高中因財務問題，被教育局處分停止招生，立人高中為台北市第2所停招學校，陳素慧指出，立人高中課程品質不佳，招生人數也不理想，多名學生因此轉學，導致學校情況更是每況愈下。

記者致電給立人高中教務主任兼代理校長謝秉祐未獲回應，致電給其他代理主任、老師、前校長，皆說已離校，多不願對於立人高中停招表示看法。

根據台北市私立立人高中官方網站介紹，立人高中前身是民國22年在中國上海創立的「三極電信學校」，42年在台北復校，44年改名為三極高工，80年更名為立人工商，83年改制為立人高中附設國中部，84年正式招收高中與國中生，90年停辦高職部。

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