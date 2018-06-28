中小學裝冷氣 教團要參選人表態

2018-06-28 22:06 台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導



今年夏季溫度屢創新高，繼台北市長柯文哲率先宣布中小學全面裝冷氣後，冷氣問題也成為各縣市長參選人必須表態的議題之一。全教總28日召開記者會，高喊「大人們！快裝冷氣！不要裝蒜！」呼籲各縣市政府跟進。理事長張旭政強調，裝設冷氣後，降溫、環保措施仍要進行，以降低開冷氣的次數和時數，至於收費部分，「因中小學屬於義務教育，政府應該支付。」

各縣市政府應跟進

張旭政表示，根據國外研究指出，在氣溫32度和22度的環境下舉辦考試，學生成績差了12%，然而，「考試只有一、兩天，但學期有好幾個月，」因此主張中小學教室應該全面裝設冷氣。他強調，目前北市國高中裝冷氣比率已達9成8，唯獨小學還有5成7的普通教室沒裝冷氣，柯文哲已宣布要一視同仁全面裝設，全教總呼籲其他政府跟進，「台北市怎麼做，全國各地也該怎麼做。」

記者會上，全教總透過視訊連線與台中市文山國小、台南市崑山國小及屏東縣四維國小訪談師生在沒有冷氣教室裡上課的感受，不少學生都抱怨「好熱」、「上課會分心」，也有老師表示，教室內溫度高達32度，但教室只有4支吊扇和4支壁扇，根本越吹越熱。

「要在今年夏天完成全面裝設冷氣，確實是強人所難，但距離明年3月還有8個月時間，現在不做，明年肯定又會是一場空。」張旭政指出，據了解，目前已表態要全面裝設冷氣的有台北市、桃園市、台中市、彰化縣，新北市則是優先裝設國三班級，僅南投縣明確反對，其餘尚待調查，「期待未來8個月內能看見中央與地方政府展現效能。」

籲將冷氣列基本設備

年底大選將至，是否支持裝冷氣將成為參選人要表態的議題。張旭政表示，全教總將啟動調查，詢問各縣市長參選人對於中小學全面裝設冷氣的態度，預計在10月1日以及11月1日公布，包含實際執行的調查結果，作為給不以藍綠為唯一選擇的選民，可以把是否同意加裝冷氣當作投票的選項。

全教總聲明，他們仍支持降溫環保措施，因爲可以減少使用冷氣的天數和時數，並在使用時降低負荷，但前提是現階段中小學都應該先裝設冷氣。至於改善學校電路以及裝設冷氣的費用，因為中小學屬義務教育，費用應該由政府支付，此外，中央也應同步修法，將冷氣列在學校基本設備，作為未來編列經常費用的依據。

【更多精采內容，詳見 】