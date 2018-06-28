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福星國小推護眼餐 多管齊下護視力

2018-06-28 22:03中央社 台北28日電

隨著3C產品發達，學童看電腦、滑手機時間增加，近視比例逐年攀升，除了遠離3C，台北市福星國小發想「護眼餐」，在營養午餐添加深海魚、深綠色蔬菜，多管齊下護視力

福星國小學務主任張志強今天下午接受中央社記者訪問時表示，從大數據來看，每年學童平均視力愈來愈不好，除了宣導學童使用3C產品限制時間、多到戶外活動，校長陳清義發想也可以從食物著手。

張志強說，去年9月請學校營養師擬菜單，在營養午餐中加入一些含有護眼營養素的青菜，像是堅果類、南瓜、番茄、青花菜、蛋黃、鮭魚、紫高麗菜、油菜、茄子、紅蘿蔔等。

張志強說，同時會在菜單上寫明各種營養素的作用，讓學童清楚了解吃了什麼、對身體會有什麼幫助，如維生素A可維持淚液及黏液的正常分泌，β-胡蘿蔔素具有抗氧化作用，可保護眼睛不受自由基傷害，維生素B群有保護眼瞼、結膜和角膜作用等。

至於午餐價格，張志強說，雖將富有護眼營養素的蔬菜、肉類入菜，但價格未受影響，仍是一餐52元。

張志強也強調，護眼餐並非唯一，學校持續搭配各項護眼措施，希望能延緩孩子近視度數增加或發生，像是坐姿端正、用眼30分鐘要休息10分鐘、每年定期做1至2次視力檢查等。

隨著3C產品發達，學童看電腦、滑手機時間增加，近視比例逐年攀升，除了遠離3C，台...
隨著3C產品發達，學童看電腦、滑手機時間增加，近視比例逐年攀升，除了遠離3C，台北市福星國小發想「護眼餐」，在營養午餐添加深海魚、深綠色蔬菜，多管齊下護視力。聯合報系資料照片
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視力3C營養午餐
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