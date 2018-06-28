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高中學習歷程紀錄模組完成開發 12校先試行

2018-06-28 13:06中央社 台北28日電

為落實十二年國教「適性揚才」精神，教育部推動高級中等學校建置學生學習歷程資料庫。...
為落實十二年國教「適性揚才」精神，教育部推動高級中等學校建置學生學習歷程資料庫。 聯合報系資料照
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為落實十二年國教適性揚才精神，教育部預計108學年度正式啟用高中學生學習歷程檔案系統，今年完成學習歷程紀錄模組開發，將由12所學校先試行協助測試。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿表示，為落實十二年國教「適性揚才」精神，因此推動高級中等學校建置學生學習歷程資料庫，彙整學生在學期間的非學業表現，但因各校版本眾多，因此國教署規劃開發可附掛於既有校務行政系統的公版學生學習歷程檔案紀錄模組，以連接不同介面的校務行政系統。

國教署委請暨南國際大學建置全國高級中等學校學生學習歷程資料庫，開發公版校內學生學習歷程檔案紀錄模組，用來收集學生的在學成績、課程學習成果、校內外活動、競賽成果、幹部經歷、檢定證照等資料，完整記錄學生學習軌跡，並適度提供大專院校入學選才參採，期望逐步簡化入學申請作業流程，達到多元入學願景。

國教署指出，學習歷程模組已於今年3月完成系統開發，並選定彰化高中、中興大學附屬高級農業職業學校、秀水高級工業職業學校、斗六高級家事商業職業學校進修部等12所不同類型的學校試行，將校務行政系統與學習歷程紀錄模組進行系統整合。

這12所試行學校的校內學生學習歷程紀錄模組，將與國教署學生學習歷程資料庫的系統串接，在108學年度學生學習歷程檔案系統正式啟用前，將協助國教署進行系統測試，國教署也將辦理全國說明會，詳細說明此紀錄模組的系統規格，供外界運用參考。

教育部十二年國教
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