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技工賴明和專業奉獻 苑裡高中17年免購新桌椅

2018-06-26 20:38中央社 苗栗縣26日電

國立苑裡高中技工賴明和（左）17年前為照顧年邁父親及極重度身心障礙孩子捨棄高薪職...
國立苑裡高中技工賴明和（左）17年前為照顧年邁父親及極重度身心障礙孩子捨棄高薪職缺，入校擔任技工，善用機械、木工專長解決校內設施疑難雜症，26日獲頒107年教育部高中組杏壇芬芳獎，是苗栗縣內首位「非教師」獲獎者。圖右為苑裡高中校長程俊堅。 中央社
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苑裡高中技工賴明和17年前，為照顧年邁父親及極重度身心障礙孩子捨棄高薪職缺，進入校園擔任技工，發揮機械、木工專長，解決校內設施疑難雜症，學校不須採購一張新課桌椅。

賴明和獲頒107年教育部高中組杏壇芬芳獎，是苗栗縣內首位「非教師」獲獎者，今天與另外4名杏壇芬芳獎得主包括國立大湖農工教師陳建德、三義僑成國小教師陳國文、頭屋國小附設幼兒園主任鄭鳳鳳、國立苗栗特殊教育學校主任賴國誠，一起在縣府接受縣長徐耀昌接見表揚。

現年58歲的賴明和，具有機械工程學術基礎，又在業界磨練多年，十幾、二十年前，當台商西進大陸風潮正盛，不少人搶著卡位當「台幹」，正值壯年的賴明和為了照顧家中年邁父親與患有罕見腦病變的極重度身心障礙兒子，毅然捨棄高薪職缺轉行，進入國立苑高擔任技工。

他從學校草創初期協助監督校舍工程監造，回收工程廢棄木、鋼資材，研發自造各種多功能工作機具，像是多功能木工圓鋸機台、可快速移動高壓清洗機、搬運車台結合割草機動力拖拉機等，大幅提升各項設施的修繕、維護效能。

以班級課桌椅為例，他為了讓桌椅更穩固耐久、舒適安全，設計以機械原理設計三點支撐來取代市場販售的原有單點支撐型加強片，供製造商以此製模販售，用極少經費，發揮最大效能，創新永續作為讓國立苑高創校17年來，不須購買更新一張新的學生課桌椅。

國立苑裡高中校長陳俊堅指出，賴明和的罕病兒發病已30年，在長期陪伴照顧孩子過程中，讓他有更柔軟的心，將父愛昇華在校園中，針對身心障礙學生特殊需求，量身訂做課桌椅、換裝特殊門鎖等。

陳俊堅說，賴明和已在業界晉升至主管職，仍願意屈就到校園為教育奉獻付出，單是課桌椅，估算每年至少為學校省下一、二十萬元經費，直呼「學校挖到寶，有這樣的好幫手，是師生們的福氣」。

賴明和也樂在奉獻，他說，人生有許多片段，「想清楚下一個階段該做什麼事，然後全心投入，不同的片段最終組合起來，就是精彩又完美的人生」。

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