這所偏鄉小學轉型真厲害 報到學生從33人變為78人

2018-06-25 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



因應少子化，台東縣偏鄉小學富山國小積極尋求轉型，106學年度（去年8月1日至今年7月31日）試辦國際教育1年，全校從幼兒園到六年級學童，每周至少上5堂英語課、高年級學生配合社團活動，每周還有2堂日語課程，過去全校學生含幼兒園只有33人，如今107新學年度學生倍增至78人。

原本招生困難的學校，如今很多家長慕名要安排子女轉學到富山就讀，陳姓家長開玩說，「兒子及女兒目前都讀大學了，如果兒女晚出生個12年，一定讓他們去讀富山，可以同時學英語及日語，這比花大錢送孩子去雙語私校，還划算。」

台東縣政府近年來積極推動與世界接軌，去年選定富山試辦國際教育，昨天正式改名為台東縣富山國際教育實驗小學，成為全縣第1所以「國際教育」為主軸的實驗小學並由台東縣長黃健庭、議長饒慶鈴、立委劉櫂豪秘書林文隆、卑南鄉長許文獻等人揭牌，黃健庭期望富山國小能持續透過實驗課程，為台東縣培育國際公民及全球化人才。

校長廖偉民表示，因應少子化，學校從去年試辦並規畫國際教育作為學校發展特色，在課程、教材、教學和活動設計上積極結合國際教育，105學年度富山國小（含附幼）學生數僅有33人，但107新學年度學生數增加為78人（國小部48人、幼兒園30人)，顯示這項特色教育獲得家長肯定，願意將孩子送來富山學習。