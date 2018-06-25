神奇聯盟機器人世界賽 這小學6隊伍挺進挑戰賽

2018-06-25 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園中壢私立有得雙語中小學國小部學生，組隊參加2018年神奇聯盟機器人世界賽，從全球63個國家、7100支比賽隊伍中，6隊全數脫穎而出，挺進世界賽最終挑戰階段。桃園市議會議長邱奕勝今到校，頒發獎牌獎勵得獎學生，肯定學校推廣程式語言教育的努力。

神奇聯盟機器人世界賽，透過網路登錄線上參與競賽，有得雙語中小學小學從去年9月到今年5月，持續鼓勵師生報名參與為期數個月的競賽。參賽過程中，學生需挑戰10個任務關卡，逐一達成任務，不僅是一場持久耐力賽，更考驗著孩子們對機器人程式學習的熱情。

有得雙語中小學校長蘇景進表示，機器人競賽不僅挑戰編寫機器人程式的多元應用能力，更需要發揮創意，發想背景故事及製作活動設計看板。例如，榮獲第二名Space Guardians，以太空星球及星球生生不息為靈感，描述機器人如何在太空世界裡探險，及撿拾太空垃圾，發展出一套闖關故事。

榮獲第三名Happy Yoder，敘述森林島嶼鳥媽媽，拯救受到恐龍攻擊幼鳥的任務，並以Ye low Bird作為主題音樂。每一階段任務，都會碰到許多問題需要克服，有不少參賽隊伍，往往因語言能力不足，在挫折中找不到解決方法，只好中途退出競賽。

蘇景進表示，神奇聯盟機器人世界競賽，強調每個步驟要有完備的錄影、錄音、繪圖，以及英文報告記錄解題及討論過程，在比賽的過程中，選手們也可提升英語與程式應用能力。