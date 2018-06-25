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新竹光復中學成立國防培訓班 供升學就業管道

2018-06-25 19:38中央社 新竹市25日電

國防部今天與新竹市私立光復中學簽約合作，未來將在學校設立「國防培育班」，讓學生於高中三年提前認識國防、體驗國防事務，畢業後可升學或就業，出路能多一項選擇。

國防部與新竹市光復中學合作成立國防培訓班，今天下午由總統府戰略顧問蒲澤春上將與光復中學董事長陳東和進行簽約儀式，未來可將高中職教學資源與軍事教育鏈結，提供學子更多就學、就業的選擇與機會。

國軍北部地區人才招募中心主任江忠聰表示，「國防培育班」可讓國防教育向下扎根，盼使兵力來源更穩固，也讓學生有更多的選擇，國防部未來也會提供適度資源，與學校合力推廣國防教育，創造國軍、學校與學生「三贏局面」。

江忠聰指出，參加培育班的同學，未來若想繼續升學，可「登記入學」進入國軍士官二專班，或就讀南亞技術學院大學儲備軍官訓練團；想直接就業，則可加入志願士兵行列；此外，高中時期可優先參加國防部在寒、暑假舉辦的戰鬥營，親身體驗國防事務。

光復中學校長黃敦煌表示，光復中學目前已有200多位學生在畢業後加入國軍行列，今天與國防部簽約後，能讓更多對國軍有興趣的學生，透過課程，在高中時期就先認識國防教育，畢業後的出路能多一個選項。

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