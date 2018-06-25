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邁向國際教育 台東富山國小轉型

2018-06-25 19:38中央社 台東縣25日電

因應少子化，台東富山國小轉型為「國際教育」實驗小學，目前78位學生中，有來自澳洲、日本、越南與中國大陸等不同國家，今天正式揭牌為台東培養國際公民。

富山國小30幾年前創校時學生人數最多有409位，受到少子化影響，學生數逐年減少，民國100年被列為檢討裁併學校，民國105年學生數只有33人，學校開始積極轉型為「國際教育」實驗小學。

「國際教育」實驗小學今天由台東縣長黃健庭揭牌。揭牌那一刻，黃健庭說，到現在他還存著疑慮「台東推動國際教育可以嗎，富山國小可以嗎」，必須考量到教、課綱及師資來源訓練，但今天揭牌可以說實現這個理想，全國首座「國際教育」實驗小學誕生了。

黃健庭說，台東縣的願景就是成為國際化城市，必須從人民有世界觀、樂於與國際友人接觸開始，應該要從小開始培養做起，給孩子知道外語對人生的重要性，進而樂於學習，讓大家有國際觀概念，透過正規學習成為國際公民。

富山國小校長廖偉民表示，民國105學年度學校僅有33名學生 (國小部27名、幼兒園6名)，106學年度獲得許多家長認同，開始走向「國際教育」學校，增加許多轉學生和外籍生，107學年度學生數已有78名 (國小部48名、幼兒園30名)。

廖偉民表示，增加的外籍學生澳洲生有5名，日本生2名，越南生3名，還有中國大陸籍學生，外籍生將近是全校學生的1/6。

廖偉民表示，學校105學年度試辦並規畫學校型態的國際教育實驗課程，106學年度正式發展國際教育實驗課程。目前經過師生一年的努力，在課程發展上已有初步的成果，除了規劃國際教育課程外，為提升學生對國際語言的孰悉語操作，並為國際移動課程做準備，將英語向下延伸教學。

幼兒園及低、中、高年級每週各5節英語課，並將國際語言 (英語、日語)融入學習環境與課程中。在每年暑假7月，實施全英語實驗課程，辦理全英語營隊及相關國際教育多元文化課程，利用桌遊、外國童遊活動及VR裝置，讓學生在趣味活動中學習英語。

另外，學校重視孩子的基本能力學習，也結合在地化特色，重視未來面臨國際化的需求，持續發展「國際教育」為學校本課程核心，秉持教育專業思維與行動力，帶動富山實小的永續發展，成為培養台東縣未來優質人才的重要基地。

台東幼兒園黃健庭
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