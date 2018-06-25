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暑假作業「玩電動」 哪間小學這麼爽？

暑假作業「玩電動」 哪間小學這麼爽？

2018-06-25 11:00聯合報 記者魏翊庭蔡維斌陳雅玲／報導

PaGamO是一款結合學科攻城掠地的遊戲，國、中小生愛不釋手，有老師也拿來出寒、...
PaGamO是一款結合學科攻城掠地的遊戲，國、中小生愛不釋手，有老師也拿來出寒、暑假作業。 圖／林芳義提供
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馬上要放暑假了，家長頭痛怎麼安排孩子這兩個月生活，學生則煩惱可能又要寫許多枯燥的暑假作業。台大電機系教授葉丙成領軍的「幫你優」線上遊戲學習團隊，設計「PaGamO遊戲學習平台」，讓學生可以邊打Game、邊寫暑假作業。

雲林縣西螺福興宮每年開辦的夏令營都很搶手，300個名額，20分鐘就額滿，家長形容「跟搶演唱會門票一樣難！」北港朝天宮帶孩子們到泰北生活一個月，在當地華裔學校紮營，和當地孩子一起生活，是最特別的夏令營。

暑假作業就是電玩 紙本作業閃邊去

PaGamO是一款結合學科攻城掠地的遊戲。 圖／截取自PaGamO頁面
PaGamO是一款結合學科攻城掠地的遊戲。 圖／截取自PaGamO頁面
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PaGamO題庫結合國、英、數、社和自然學科，學生透過遊戲破題就可以占領野地，也可攻打同學或其他學校玩家的地，還可搜集、交換道具。三峽五寮國小老師林芳義在課堂帶學生使用PaGamO，寒、暑假作業也運用PaGamO，激發學生學習熱情。

林芳義說，學生認為自己在打Game，又有學習的成就感，自主學習意願提高，有學生一年可完成3、4000題，這是紙本作業辦不到的。學生還常相約一起去攻打別人，因為不主動出擊恐被包圍。

林芳義也會跟著一起玩，檢核學生完成度，避免學生在暑假最後一周才熬夜趕作業。學生容易出錯的地方，可再搭配均一教育平台的影片式教學，讓學生針對不懂地方自學。

暑假作業是爬山 觀察生態、風景

新北市金山的三和國小2年前開始推戶外教育山野課程，暑假作業是請學生闔家去爬山，大...
新北市金山的三和國小2年前開始推戶外教育山野課程，暑假作業是請學生闔家去爬山，大獲家長肯定。 圖／三和國小提供
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新北市金山區的三和國小，暑假作業是請學生闔家去爬山。校長邱俊傑說，全校只有42名學生，因學校親近山林，2年前開始推戶外教育山野課程，教爬山技巧和培養耐力，安排學生挑戰健走魚路古道、爬七星山和獅頭山古道，並請陽明山解說志工和當地歷史人文學者導覽，不要走馬看花。

三和國小老師說，爬山暑假作業會請學生完成後寫學習單，內容有特殊動植物的生態觀察，和描寫爬山一路上的風景。曾有家長卯起來帶孩子「寫」寒假作業，爬了超過10座山。家長肯定學校作法，建議不要再出記憶性作業，讓孩子到戶外盡情玩耍。

西螺3天2夜夏令營 台北家長搶報名

雲林縣西螺福興宮夏令營每年報名人數爆滿，圖為去年夏令營活動。 圖／西螺福興宮提供
雲林縣西螺福興宮夏令營每年報名人數爆滿，圖為去年夏令營活動。 圖／西螺福興宮提供
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雲林縣西螺福興宮舉辦的夏令營向來搶手，今年300個名額開放報名20分鐘就額滿，其中不乏從台中、台北遠道而來，家長說每年報名福興宮夏令營，跟搶演唱會門票一樣難，手腳慢一點就摃龜了。

家住台中的陳姓家長已連續二年送孩子到雲林西螺參加夏令營，她表示，每年夏令營都有不同主題，三天二夜的活動可訓練孩子獨立。

福興宮董事長楊文鐘表示，廟方基於服務及回饋地方信念，每年舉辦夏令營，今年以童話故事的奇幻冒險為主題，3天2夜收費1500元，包含餐費、課程教材、紀念照片、結業證書、保險，並贈送每位學員上衣2件。

桌遊、美勞加魔術 安親班噱頭多

安親班業者安排暑期活動絞盡腦汁，不僅有變魔術、戶外教學，甚至還有桌遊、生態教學等...
安親班業者安排暑期活動絞盡腦汁，不僅有變魔術、戶外教學，甚至還有桌遊、生態教學等豐富課程。 記者陳雅玲／翻攝
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除了夏令營，多數家長在暑假將孩子送至全天候的安親班，安親班業者也絞盡腦汁幫學生安排課程及活動，除正規課程，還有桌遊、美勞、魔術，甚至還聘請生態教育團隊授課，課程內容比學校上課還豐富。

鄭姓安親班業者表示，暑期安親班也會安排1至2次戶外教學活動，邀請家長參加，暑期有許多針對孩子推出的電影上映，也會在課程當中安排電影欣賞，讓孩子的暑假不留白。

泰北志工團 讓孩子變獨立、勇敢

北港朝天宮泰北志工團深入泰北孤軍異域和國軍後裔生活1個月，朝天宮組團前往慰問。 ...
北港朝天宮泰北志工團深入泰北孤軍異域和國軍後裔生活1個月，朝天宮組團前往慰問。 記者蔡維斌／翻攝
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雲林縣北港朝天宮每年暑假開辦泰北志工團，帶領學生志工到早年國軍在緬泰邊界，慰問守軍後裔，在當地華裔學校紮營，與異域孩子生活一個月，分享心情，可說是最特別的夏令營，深受家長肯定。

「我的孩子改變很大」，去年曾參加泰北志工團的許書恩母親說，孩子原本內向，思考力沒那麼寬闊，在團體中也不敢表現自我；去年參加志工團赴泰北生活一個月，每天住帳棚、餵蚊子、吃粗食，雖然很苦，但回國後對事、對人的思維，都像開了竅，不再閉塞，也變勇敢了。

「那裡很偏僻但我很喜歡」許書恩說，到泰北看了很多在國內或在學校看不到的事和物，村民友善和氣，家家戶戶像一家人，從各種服務與村民接觸中，雖然有時語言不通，但任何事物都是學習，一個月讓她成長許多，學會負責、勇於承擔，所以她選擇今年再送愛到泰北。

今年志工團將在下月啟程」，目前正接受三周的行前訓練，學習各種帶動跳及教材教具製作與團康，從中培養團隊磨合與默契。梅健章老師說， 相信這次暑假泰北服務， 一定能帶給泰北福民和漢光兩所小學的小朋友快樂學習一個月。

暑假暑假作業電玩

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