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北市高中特招 吸引英語與數理資訊特長生

2018-06-24 22:54中央社 台北24日電

台北市立麗山高中、師大附中政大附中今天舉行特色招生考試，三所學校分別以資訊科學、數理資訊、英語國際課程為號召，希望吸引特長生前來就讀。

麗山高中教務主任張良肇指出，校方與淡江大學、台灣大學工程系合作，資訊科學班學生高一、高二可分別上到淡大與台大工程系師資所上的6學分課程；修完學分，台大工程系會頒發學程證書給學生，還有機會參與國際性人工智慧競賽，對學生是很大的誘因。

張良肇說，雖然建國中學、北一女和師大附中都有科學班，但國中生必須考上前三志願，才有機會就讀；麗山高中的資訊科學特色班考數學、運算思維兩科，學生只要數學能力與程式邏輯優異，不用考上前三志願，也能在資訊科學班獲得符合需求的教學內容。

至於師大附中，與台灣師範大學及台大資訊工程系合作。教務主任洪逸文表示，數理資訊班高一教授計算機概論、程式設計；高二教授資訊管理、資訊工程；高三教授手機應用程式設計、Python程式語法課程，希望提供特色生有競爭力的資訊相關課程。

政大附中教務主任陳敏雀則說，英語國際特色班實施英語能力分組，107學年將聘請英國籍專任老師授課，並邀請政治大學國際關係學院教授、作家等專家學者與學生座談，開拓學生視野，今年吸引7位有機會考上建中、北一女的學生報考。

台大師大附中政大

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