教育論壇提構想 國高中設立「AI專班」

2018-06-23 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



當未來10年人工智慧替代50%的人類工作時，未來教育更必須面對這個未知的課題，由新台中教育論壇基金會、台中市家長會長聯盟會聯合主辦的大師論壇，與各國、高中校長展開座談，邀請經濟大師馬凱主持，立法院副院長蔡其昌、合盈光電董事長許玄岳與談，最終共識是可在國高中階段設立「AI專班」的構想。

台中市家長會長聯盟會理事長余海倫表示，迎接AI新時代，我們不能忽視這個即將翻轉文明的大巨變、大挑戰，因而此次論壇也請來中興高中王延煌、大甲高中蕭建華、光明國中胡金枝、北新國中徐吉春及烏日國小沈俊達等，5位校長擔任提問人，各自闡述未來教育的可能性。

合盈光電董事長許玄岳就提到應該在國中高中設置適合發展人工AI智慧的學習環境，以銜接大學端的人工智慧學院，立法院副院長蔡其昌則表示樂觀其成，只要社會有共識，需要中央立法時就會協助，講座主持人馬凱也有更進一步的規畫想法。