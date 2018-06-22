親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
國家考試
35th政大金旋獎

史上最便宜iPhone這裡買！只要台幣1200 「保證新機」

獨╱烏龍！國中會考高雄區5千筆排序有誤 疑廠商出包

2018-06-22 12:59聯合報 記者徐如宜╱即時報導

會考示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照
會考示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照
分享
各考區國中教育會考成績昨天公布序位區間，高雄區有學校反映考生的排序「怪怪的」，高雄市教育局檢核發現原來是電腦公司程式編碼有疏漏，未將單科數學放進超額比序，造成5000多筆學生排序出現錯誤。高雄區高級中等學校免試入學委員會今天緊急通知家長，依新的排序上網選填志願，因選填時間可到6月27日中午12點，不致影響學生分發權益。

「森77，這是國家重大考試耶！」「我家前進104名！」「孩子後退了101名～～」不少接到通知的家長，上網留言，質疑不管有變動或沒變動，前進或延後的學生，現在這樣的系統就讓人心驚驚！

高雄市教育局表示，高雄區免試入學超額比序共有18項，追查原因是電腦公司在程式編碼時，漏列了第7項的「國中會考數學積分」，當下緊急處置，並通報教育部。高雄區約有2萬5000名考生，清查共有5000多筆學生的排序出現錯誤，高雄區高中免試入學委員會今天緊急以簡訊通知家長，並在網路上公告，再請國中端追蹤後續。

高雄市教育局表示，高中職免試入學選填志願期限是到6月27日中午12點，在此之前都可以上網更改，學生權益不會受到影響。有家長反映，昨天就已填好了，現在又要再填一次，重點不是麻煩，而是電腦公司竟然出這種烏龍，讓人沒有信心！

因電腦公司程式編碼有疏漏，未將單科數學放進超額比序，造成高雄區5000多筆學生排...
因電腦公司程式編碼有疏漏，未將單科數學放進超額比序，造成高雄區5000多筆學生排序出現錯誤。 記者徐如宜／翻攝
分享

免試入學國中教育會考教育部

相關新聞

台南國中會考級距落點看這邊 選填志願可參考

2018-06-21 18:56

會考落點排序來了 如何填上基北區明星高中？

2018-06-21 16:21

屏東兩縣立高中校長罕見連任未通過 引發外界關注

2018-06-21 17:32

會考序位公布 考生可推估落點

2018-06-21 22:55

高中免試申請 上南女、南一中 估總分要99分以上

2018-06-21 22:55

原民歌舞賽 暨大附中「和解」奪冠

2018-06-21 22:34

北市預測分發落點 多數門檻比去年低1分

2018-06-21 17:15

國教向下延伸至5歲？ 教部：空間不夠

2018-06-21 16:38

雄中30分30點雄女30分28點 填好填滿免落榜

2018-06-21 14:39

教部鼓勵整合師培課程 中小學師資可合流培育

2018-06-21 14:22

北市某國小家長會疑浮開捐款收據 出納家長投訴被解職

2018-06-21 13:24

掌握212策略填志願 基北區前段高中下修1分

2018-06-21 13:19

中一中、中女中錄取門檻提高 輔導教師：別被誤導了

2018-06-21 13:15

基北區落點排序預估 建中950、北一女800內有望

2018-06-21 12:05

將座位畫為天堂地獄區 學生受辱一年家長痛心投訴

2018-06-21 11:32

高中職免試入學 開放考生查序位

2018-06-21 01:00

亞大攜手微軟 啟動AI育才

2018-06-21 00:53

新世代教師展示智慧教學 五、六年級校長為之驚艷

2018-06-20 16:17

封存6年回憶 國小畢業生自釀酒

2018-06-20 16:01

邀白狼畢典頒獎 國北教大實小校長請辭獲准

2018-06-20 13:37

家長不滿童仲彥頒畢業證書 校方：原訂要頒議長獎

2018-06-20 13:19

免試入學今起選填志願 基北區明公告序位區間

2018-06-20 12:46

畢典頒獎挨批 童仲彥：鼓勵孩子和我一樣讀劍橋大學

2018-06-20 12:43

童仲彥為國小生頒發畢業證書 家長不爽「找個會打老婆的？」

2018-06-20 11:30

星巴克一半馬克杯他做的 「泥巴叔叔」捐冷氣回饋母校

2018-06-20 11:02

小學學注音「生不如死」 閱讀協會籲幼兒園教注音

2018-06-20 10:36

養出軍官3姊妹 爸媽從小軍事化教育

2018-06-20 00:26

總統教育獎／休學扛家計 復學進取考上台大

2018-06-19 23:54

總統教育獎／視障小鬥士 15萬獎金捐弱勢

2018-06-19 23:42

他休學扛家計、復學考台大 獲總統教育獎

2018-06-19 23:19

與同學口角未獲道歉 畢業生典禮上台飆罵「他X的」

2018-06-19 19:56

影╱視障生獲總統教育獎 決捐出15萬元獎金給弱勢

2018-06-19 17:58

彰化小校不落人後 校友會考雙狀元

2018-06-19 16:49

建築會呼吸？ 這所高中新校舍設計到建材藏玄機

2018-06-19 07:28

基隆碇內國中傳愛 畢業生制服傳學弟妹

2018-06-18 23:44

師徒制「學功夫」 嘉大高中首招新生免學雜費

2018-06-18 22:46

買蛋送明信片！古亭國中生手繪助老店新生

2018-06-18 21:06

國小師投入偏鄉教育17年 是起點也是終點

2018-06-18 19:54

新課綱平台爭議 校長：政府和學校落差待磨合

2018-06-18 13:13
看更多

熱門文章

會考落點排序來了 如何填上基北區明星高中？

2018-06-21 16:21

台北工專榮光再現！北科五專班估錄取分數不輸建北

2018-06-21 21:27

屏東兩縣立高中校長罕見連任未通過 引發外界關注

2018-06-21 17:32

台南國中會考級距落點看這邊 選填志願可參考

2018-06-21 18:56

北市預測分發落點 多數門檻比去年低1分

2018-06-21 17:15

雄中30分30點雄女30分28點 填好填滿免落榜

2018-06-21 14:39

五專聯合免試名額公布 高雄海洋、應用科大合辦分發

2018-06-21 17:04

盼提拔剛畢業學弟妹 元智校長發信給校友企業主管

2018-06-21 20:19

想當老師要注意 師培教育將用新基準

2018-06-21 14:43

會考序位公布 考生可推估落點

2018-06-21 22:55

世界因你而改變！10本書10個畢業祝福：去挫折去愛 有計畫有善意

2018-06-22 09:59

獨╱烏龍！國中會考高雄區5千筆排序有誤 疑廠商出包

2018-06-22 12:59

指考錄取人數 十年少一半

2018-06-21 23:50

南部5校與企業組成南臺灣國際產學聯盟 打造智慧醫材

2018-06-21 18:48

大學指考入闈 國文首度不考非選

2018-06-21 14:48

龍華科大斥資6000萬 打造「dream圖書館」

2018-06-21 23:30

基北區序位區間5千名內 有望進北市前五志願

2018-06-21 15:49

指考衝刺／數學也要閱讀表達 別寫出自己才懂的計算過程

2018-06-22 07:41

培養AI跨域人才 微軟專業認證課程導入交大校園

2018-06-21 15:39

北科大五專菁英班 競爭激烈

2018-06-21 22:59

國教向下延伸至5歲？ 教部：空間不夠

2018-06-21 16:38

高中免試申請 上南女、南一中 估總分要99分以上

2018-06-21 22:55

弘光科大給魚也給釣竿 60多學員順利考取資訊證照

2018-06-21 16:00

教部鼓勵整合師培課程 中小學師資可合流培育

2018-06-21 14:22

解決AI人才荒 微軟攜手交大成立AI人才中心

2018-06-21 16:56

指考衝刺／地理 跨冊整合是重點

2018-06-21 23:25

立委盼設宿舍版公宅 教育部：國際學舍興建中

2018-06-22 12:49

老師腳踹學生 高市教育局重提議處

2018-06-21 22:43

國小老師疑不當管教 新北：調為科任

2018-06-21 15:49

校園我最棒／大專院校啦啦隊賽 中華大學奪3冠

2018-06-21 23:52

原民歌舞賽 暨大附中「和解」奪冠

2018-06-21 22:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top