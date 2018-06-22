獨╱烏龍！國中會考高雄區5千筆排序有誤 疑廠商出包
各考區國中教育會考成績昨天公布序位區間，高雄區有學校反映考生的排序「怪怪的」，高雄市教育局檢核發現原來是電腦公司程式編碼有疏漏，未將單科數學放進超額比序，造成5000多筆學生排序出現錯誤。高雄區高級中等學校免試入學委員會今天緊急通知家長，依新的排序上網選填志願，因選填時間可到6月27日中午12點，不致影響學生分發權益。
「森77，這是國家重大考試耶！」「我家前進104名！」「孩子後退了101名～～」不少接到通知的家長，上網留言，質疑不管有變動或沒變動，前進或延後的學生，現在這樣的系統就讓人心驚驚！
高雄市教育局表示，高雄區免試入學超額比序共有18項，追查原因是電腦公司在程式編碼時，漏列了第7項的「國中會考數學積分」，當下緊急處置，並通報教育部。高雄區約有2萬5000名考生，清查共有5000多筆學生的排序出現錯誤，高雄區高中免試入學委員會今天緊急以簡訊通知家長，並在網路上公告，再請國中端追蹤後續。
高雄市教育局表示，高中職免試入學選填志願期限是到6月27日中午12點，在此之前都可以上網更改，學生權益不會受到影響。有家長反映，昨天就已填好了，現在又要再填一次，重點不是麻煩，而是電腦公司竟然出這種烏龍，讓人沒有信心！
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