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小學學注音「生不如死」 閱讀協會籲幼兒園教注音

2018-06-20 10:36聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台灣閱讀協會今開記者會表示，注音是學習閱讀的重要工具，國小階段十周的注音符號教學...
台灣閱讀協會今開記者會表示，注音是學習閱讀的重要工具，國小階段十周的注音符號教學是不夠的，因此呼籲應在幼兒園階段就要開始教注音。記者馮靖惠／攝影
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「注音符號學習應提早到學前進行。」台灣閱讀協會今開記者會表示，注音是學習閱讀的重要工具，國小階段10周的注音符號教學是不夠的，因此呼籲應在幼兒園階段就要開始教注音，且對弱勢、高風險幼兒有積極性差別待遇，政府也應培養幼教師資教注音的能力，研擬適齡適性的注音符號教材教法。

台灣閱讀協會表示，台灣幼兒園注音符號教學的定位不明，各幼兒園注音符號教學的師資、教材教法品質參差不齊。台灣超過9成的幼兒在進入國小就讀前就已學過注音符號，但我國幼教師師資培育課程中並沒有培養幼兒園教師注音符號教學知能的課程，注音符號學習也未納入現行幼兒園教保活動課程大綱。

台東大學師範學院院長曾世杰指出，國小十周的注音符號教學是不夠的，特別是對弱勢孩童來講，例如，台東某國小的18名小一兒童，有6名從第2周起外加式注音補教教學，每周6節，到第17周還沒學會。曾世杰說，沒有注音的時候，幼兒要花很長的時間，記了上百、上千個國字之後，才能進入閱讀的狀態。這對欠缺語文支持環境的社經弱勢幼兒或有學習困難的身心障礙幼兒閱讀的學習極為不利。

「在系統性的注音教學之後，一般兒童在10周內就可以掌握注音。」曾世杰說，幼兒語彙遠超過字彙，學會注音，即能以注音觸接既有的語彙，因此能夠跨過識字的困難門檻，及早進入閱讀的世界，並且以注音為工具認識更多的國字。例如，小二下全國平均識字量約1300個，但課本出現過的漢字不到700個，小朋友哪裡學的？主要是透過注音自己學的。

曾世杰說，有些幼兒園從小班就開始教，有的在大班下學期幼小銜接課程時才教，極少數幼兒園完全不教，因而造成家長的焦慮、國小教師的困擾、及教育不均的現象，特別是對弱勢幼兒。公幼較遵守法令，教注音情況較少，但依照現行法令，弱勢童可優先進入公幼，結果是上小一時，只有弱勢童沒學過注音，語文能力遠不如同儕。

清華大學教育與學習科技學系講座教授柯華葳表示，她曾碰到一個小一生，在小學學注音符號時受到很多挫折，甚至用「生不如死」形容，因此很多家長在進入小一前的暑假，讓孩子提前惡補注音符號。

柯華葳認為，應讓孩子在幼兒園提早學注音符號，且從高風險弱勢幼兒開始做，以積極性的差別待遇，對弱勢社區的幼兒園投入資源，進行注音教學實驗，以提升兒童閱讀成功機會。政府應鼓勵學術界投入五歲至二年級分散式注音符號教學研究、研發適齡適性幼兒注音學習相關的教材教法，並改善幼兒師培課程，提供現職教師相關研習。

幼兒園幼教

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