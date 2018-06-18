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柯文哲：中小學教室裝冷氣 須考量尖峰用電

2018-06-18 15:31中央社 台北18日電

台北市長柯文哲今天說，中小學教室加裝冷氣需整體規劃，也要跟台電商量尖峰時段用電問題，市府政策第一步是校園節能減碳，他不贊成每間教室裝設窗型冷氣。裝冷氣是最後手段。

台北市政府教育局5月22日函文教育部，評估將冷氣列為國中小「基本設備」，但有家長出面質疑市府只是「畫大餅」，讓責任回歸到各校家長會上。

柯文哲訪視中山區埤頭里里長林銘清時受訪表示，市府已與建築師工會簽約，要對中小學校園進行全面體檢，包括遮陽板、通風設備要怎麼做；市府政策第一步是校園節能減碳，冷氣只是整體校園環境改善的一部分，裝冷氣也是最後的手段。

柯文哲說：「結果我們一講，台灣就是這樣，都跟風。我才講完，怎麼其他縣市就說要裝冷氣，我心裡都覺得太好笑了。」

他表示：「我們還是會裝，但是我不太贊成每個教室自己去裝一個窗型冷氣。」除了需要整體規劃，還要與台電商量尖峰時段用電問題，每件事情按部就班，有計劃、有策略地去做，「而不是一窩蜂亂跟」。

教育局則發布新聞稿指出，教育局當時是函請教育部通案考量評估將冷氣列為全國都會型城市國中小基本設備，並非個案報備中央將冷氣列為北市國中小必要基本設備。

教育局表示，目前北市公立國小普通教室冷氣裝設達55%，公立國中普通教室冷氣裝設達99%，後續由家長會募款裝設；冷氣電費採使用者付費，低收入及中低收入戶學生由市府籌措財源補助。

教育局指出，已編列預算補助學校基礎電源改善工程，搭配能源管理系統等配套措施，預計4到5年內分年、分期完成，也協助家長會以租用或分期付款方式裝設冷氣，並會同專家學者協助學校規劃契約容量與用電及負載分析。

教育局表示，副市長林欽榮已組成專案小組，將開會研議太陽能板、綠化植栽、節能減碳，以及綠牆、灑水降溫系統等降溫設備，以解決校園炎熱問題。

減碳柯文哲
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