進國內、國外好大學 私立中小學皆有客製化

2018-06-17 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



家住台北的周太太的小孩小學念的是私立小學國際班，今年考取另一所私中國際部。她表示，小學已有半天念美國的課程，擔心在國內體制升學不利，非繼續念私中不可。另一位曾是私校的家長說，私中用國際班、一貫化服務留住學生，確實是公立學校做不到的。

周太太的小孩對英文很有興趣也很有天賦，念私立小學國際班，有半天接受英語授課如魚得水，不過英文程度明顯比中文好。由於原來的學校沒有高中部，為了讓孩子未來方便升學，讓小孩去考辦學聲譽佳，有國、高中部的私校國際部。未來可能送到國外讀書。

羅太太的小孩曾就讀新北某貴族私校。她說，這間從幼稚園到高中都有的私校會視家長的期望，替學生打造升學之路。比如要在國內升大學的孩子，學校會針對推甄的需求加強面試的表達能力及找出孩子的強項、弱項，客製化打造。另有專人指導參加奧林匹亞競賽，讓孩子的推甄成績單衝得非常漂亮。