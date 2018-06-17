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200元買陶板屋禮券以為撿到便宜 結帳時好尷尬

進國內、國外好大學 私立中小學皆有客製化

2018-06-17 10:49聯合報 記者雷光涵╱即時報導

家住台北的周太太的小孩小學念的是私立小學國際班，今年考取另一所私中國際部。她表示，小學已有半天念美國的課程，擔心在國內體制升學不利，非繼續念私中不可。另一位曾是私校的家長說，私中用國際班、一貫化服務留住學生，確實是公立學校做不到的。

周太太的小孩對英文很有興趣也很有天賦，念私立小學國際班，有半天接受英語授課如魚得水，不過英文程度明顯比中文好。由於原來的學校沒有高中部，為了讓孩子未來方便升學，讓小孩去考辦學聲譽佳，有國、高中部的私校國際部。未來可能送到國外讀書。

羅太太的小孩曾就讀新北某貴族私校。她說，這間從幼稚園到高中都有的私校會視家長的期望，替學生打造升學之路。比如要在國內升大學的孩子，學校會針對推甄的需求加強面試的表達能力及找出孩子的強項、弱項，客製化打造。另有專人指導參加奧林匹亞競賽，讓孩子的推甄成績單衝得非常漂亮。

若要升美國的大學，學校有進入排名百大大學的外包計畫，由專家把學生在校成績、校外表現等包裝起來。教授親自指導線上填寫美國的入學申請。學校帶孩子登玉山、環島、泳渡日月潭等有完整的證書、紀錄照片等，都很對美國人的胃口。羅太太說，參與這個計畫要10萬至20萬元不等，還有錄取以後的謝禮。

私立學校會為學生安排登玉山、環島等各種挑戰，也有助於未來美國升學。圖為康橋小學為...
私立學校會為學生安排登玉山、環島等各種挑戰，也有助於未來美國升學。圖為康橋小學為登玉山至貓空預做訓練。報系資料照
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升學環島面試
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