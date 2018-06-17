搶進私中 教團：50年前初中聯考的延續

2018-06-17 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



「簡直是50年前國小升初中聯考的延續」，全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，由於私校國中部可以用考試方式招生，現在甚至有公立國小以學生考上私中做為學校的「榮譽榜」，是破壞國小教育正常化的大黑手。

張旭政表示，目前私校幾乎以考試來決定錄取學生，致使許多國小學生到了五、六年級便開始準備升私中的考試，坊間補習班也紛紛打出「升私中班」為號召，造成小學生為準備升私中考試提前陷入升學壓力。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝表示，許多家長願付高額學費搶送孩子進私立國中就讀，大部分著眼於讓孩子提前卡位，希望將來直升高中後在大學入學考更具競爭力，這種現象造成許多私中國中部年年滿招、一位難求，衝擊最大的是鄰近的公立國中。

此外，尤榮輝說，家長一窩蜂搶進以升學為導向而逐漸「補習班化」的私中，付出的最大的代價是讓孩子在學習的黃金時期，失去接受相對正常五育並重的受教機會。

家長一味搶進私校「問題可大了」，台師大教育政策與行政研究所教授王麗雲說，私校將成為新形態的明星高中，強化階級再製，由菁英貴族學校越來越多就可以知道。她說，公共價值與社會融合原先是公共教育的目標，因為這樣的隔閡，必然會造成更大的分化與隔閡。

此外，王麗雲說，以考試領導教學，多年教改心血，教學正常化的努力恐無效，公私立學校在升學競爭壓力之下，教學正常化更為不易。