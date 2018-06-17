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諷刺！ 連公立學校的校長教師 也把孩子送私立國中

2018-06-17 10:19聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

少子化浪潮下，為何私校國中部能突圍？台師大教育政策與行政研究所教授王麗雲指出，會考制度不確定性較高，多答錯一兩題，可能落到另一個等第，不見得能念理想高中，再加上超額比序項目複雜，不如單純化處理，直接念私校六年一貫，直達理想的大學科系；台灣家長教育聯盟理事長謝國清指出，許多家長不信任公立學校，甚至公立學校的校長及教師也喜歡把自己的孩子送去私立學校，很諷刺。

王麗雲說，國教帶給家長的擔憂是政府對公立學校的規範過嚴，讓辦學失去彈性，無法更為客製化的根據家長與學生需求安排課程。

王麗雲指出，高等教育擴張，就學率普及的情況下，大學就讀的學校才是關鍵，私校提供一貫完整的服務，包括課程安排，學生挑選，編班安排、升學輔導等，協助學生升入好的大學。

此外，王麗雲說，部分私立學校可以篩選學生，家長覺得對小孩的同學可以放心，另一誘因學生來自中上階層家庭，對於小孩來說是人脈建立的機會。

全教總理事長張旭政表示，家長搶把小孩送進私校附設國中部的原因主要有：管理較嚴格、學校已有安排課後輔導，不用再去補習班、同儕程度較整齊，課程進度較快。加上國中升高中實施免試入學後，就讀明星高中的變數多，許多家長乾脆念私校國中部，並直升高中部，減少升學變數。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝表示，許多家長不認同103年開始實施的12年國教超額比序積分方式，將子女直接送往私立國中就讀，將來有機會「直升」高中部，省去「麻煩的」超額比序。許多私中為求升學績效，甚至在課後引入補習班師資，家長相信讓子女讀私校會比讀公校更有機會考上理想的大學。

尤榮輝說，家長認為就讀公立國中再加上補習費，其實跟讀私中差不多，相較之下，家長當然選擇升學績效較好的私校。有些私中以「醫科班」聞名，像台南港明中學，許多家長讓孩子先讀國中部「卡位」。也有許多辦學別具特色的私中，學費數倍於一般私中，仍受許多高社經背景家長青睞。

謝國清指出，家長還擔心公立學校的孩子容易學壞，私立學校管教較嚴。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清指出，許多家長不信任公立學校是主因，許多公立學校的校...
台灣家長教育聯盟理事長謝國清指出，許多家長不信任公立學校是主因，許多公立學校的校長及教師也喜歡把自己的孩子送去私立學校，很諷刺。圖／聯合報系資料照片
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