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對12年國教惶恐 考私中擠破頭 直升要「排隊」

2018-06-17 09:56聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

東山高中學測升學率都很好。圖／東山高中提供
東山高中學測升學率都很好。圖／東山高中提供
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少子化浪潮下，公立學校學生數逐年減少，但私校招生逆勢而行，國中生就讀私立中學比例逐年攀升，國中私校一位難求，原校直升高中部的名額也供不應求。學校分析，12年國教造成家長對公立學校失去信心，才把孩子搶送進私校。

根據教育部統計，七年級新生就讀私立學校占總體比率，多年來維持在10、11％上下，但從103學年度實施12年國教後加速升高，106學年比率已跳升至13.8％，等於每8個國中生就有1個讀私校；值得注意的是，私立國中的校數逐漸減少，從103學年的17校，減為106學年的13校，私中學生比率仍然增加。

國中教育會考日前寄成績單，許多私校國中部學生滿分王，選擇直升原校高中部，也不願念建、北。以桃園復旦高中為例，12年國教後，國中部直升高中部的上限是52%，僧多粥少，23位會考5A10＋頂尖績優學生，有17人決定直升。

復旦高中校長段台民表示，「想要直升是要排隊的」，每年國中應屆畢業生約500多人，約450人想要直升，但因有門檻，不能直升的學生就從桃園就學區志願選填管道再「填」回來，每年直升生約300至400人。

段台民說，少子化對他們的招生幾乎沒影響，國中部招收500個，這幾年報名人數都維持2300、2400人。他分析，學校升學率不錯，也很瞭解教育脈動。他直言，12年國教強調適性揚才，復旦早就在做了，「公立學校老師啟動的步伐較慢，沒有私校這麼敏感。」

北市靜心中小學明年將開始招收高中部學生，將會是北市第五所為幼兒園、小學、國中至高中15年一貫的學校。靜心校長唐尚智說，很多家長都希望學校能成立高中部，讓孩子有機會一路直升，進來之後，「不用很辛苦地在每個學習階段一直轉換。」

唐尚智說，許多家長對於12年國教和沒有定位的108課綱很惶恐，高中申請大學階段的考招制度也令家長擔心。「因應新課綱，私校在課程發展上，比公校更積極」，108課綱課程已發展完備，「我們走得很前面」。

很多家長從幼稚園就「卡位」，以靜心為例，學生從幼稚園一直讀到國中的比例高達九成，每年幼稚園名額都搶破頭。唐尚智說，今年4月入學的幼稚園報名人數，從過去3年的500多人，漲到697人來抽籤，招收66個名額，中籤率約1/10。

北市東山高中校長陳麗美表示，國中部今年招收585人，報考人數2100多人。她說，部分家長覺得政府的國教政策一直變，該校提前幫家長想好因應政策，兩年前開始籌畫新課綱多元選修課程。

北市延平高中校長劉永順表示，國中部每年有400名學生，每次約2000多人報名，「要進來很不容易」，國二到國三要進入直升班也都要排隊。因應家長需求，明年將增加一班直升班，共4個直升班。今年有超過300人申請直升，但只有200個名額。

劉永順說，延平國、高中部的招生一直以來都相當順利，很多人想進來進不來。尤其這幾年新課綱即將實施，延平是走得快的私校，四年前就開始做課程上的「質變」。

劉永順分析，很多家長談到12年國教和免試入學滿是抱怨，認為12年國教政策雖說希望減輕孩子壓力，讓孩子適得其所，但還是要考試，孩子壓力沒有減少。但他認為，家長應該考量孩子的能力和性向，不要勉強逼著孩子來念私校。

108課綱國中教育會考少子化
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