她選醫學院公費生有洋葱 董事長親頒助學金出國圓夢

2018-06-14 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



二信高中為董事長謝修平親自頒發助學金幫助陳品竹出國交流圓夢。圖／二信高中提供 分享 facebook 基隆市私立二信高中畢業生陳品竹，是今年大學學測基隆市榜首，她為分擔母親的經濟負擔，才選擇醫學院公費生，董事長謝修平得知她很想到莫斯科大學交流學習，今天親自到學校頒發助學金，鼓勵她勇敢走自己的路，圓她進入醫學系之前的「頂尖大學教育旅行」出國交流的夢想。

二信高中致力於培養「會玩也會念書」的學生，設有普通高中菁英班，不僅設計培養學生進入頂尖大學的課程，同時提供47個以上的學生社團及發展國際移動力計畫，鼓勵學生到國外知名頂尖大學教育旅行，希望培養學生成為具有國際競爭力的頂尖人才。

二信去年開始與俄羅斯莫斯科大學力學學院進行策略聯盟，今年有3位學生獲選利用暑期到莫斯科大學進行交流學習，包括陳品竹、郭哲豪及鄭至盛3人，6月26日啟程，7月31日回國。

陳品竹表示，媽媽為了讓她有更好的學習環境，把她送到二信高中，從國中部到普通科菁英班，自己可以感受到媽媽的負擔，但是又想讓自己能擴大國際視野，到國外體驗提升自己的國際競爭力，感謝董事長聽到她的心聲，她一定會心存感恩，努力學習，「未來做一位好醫生來回報學校給我的資助」。

莫斯科大學是俄羅斯聯邦規模最大、歷史最悠久的綜合性高等學校，以師資雄厚、設備完善、高教學品質和高學術水準而享譽世界。莫斯科大學不但是全俄羅斯聯邦最大的大學和學術中心，也是全世界最大和最著名的高等學府之一。該校的教授和畢業生有十三位諾貝爾獎獲得者和世界著名科學家，曾在世界一百所著名大學排在十二名，世界聲譽排名第廿五名。

二信高中表示，培養菁英學子放眼國際，與全世界百大的頂尖大學跨海策略聯盟，進行國際教育是該校發展目標，未來將開拓更多海外頂尖大學，有機會進行國際交流，推動該校菁英教育發展「國際移動力」計畫，提升學校的競爭力。