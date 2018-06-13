這就是青春！ 135名國中生拍MV慶祝畢業

2018-06-13 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



什麼是青春？宜蘭縣員山國中今年135名應屆畢業生利用空檔練舞，在畢業前夕將學校操場、校地當舞台，排練多時，拍出熱舞MV，全員到齊揮灑青春，影片將於明天畢業典禮上播映，精華片段今天搶先釋出，不少學生、家長看到都直呼感動又難忘。

宜蘭縣員山國中今年畢業典禮不一樣，首度由表藝老師江珮婕負責規劃畢業生聯合舞蹈，135 名畢業生花 3 個月籌畫、2 個月練習、1 個月拍攝，共同完成「閃耀青春 Dancing for ME」的舞蹈 MV，將於 6 月 14 日畢業典禮當天首映。

動人的音樂，加上流利的舞蹈，員山國中畢業生聯合演出的舞蹈 MV 片段今天釋出，學生們各個展現自信、年輕與活力，與專業舞者比起一點都不遜色，畢業班導師特別商請宜蘭縣知名空拍攝影師稻草龍協助，就是為了送給孩子們不一樣的畢業禮物，成為國中生涯階段的重要紀念。 最後學生圍成兩個同心圓，象徵員山國中「大團圓」。

歷經好幾個月的辛苦排練，參與演出學生表示，除了各班專屬的舞蹈段落之外， 也有與其它班合作演出的橋段，相互練習的過程中，也能培養團隊合作精神。校方表示，未來希望有機會繼續規畫畢業生聯合舞蹈演出，幫助孩子發揮潛能同時 達到寓教於樂的效果。 國中生在會考後，通常失去學習動力，但這種現象未曾出現在員中校園，九年級學生黃維琪表示「因為要練舞，會考後我們比會考前還忙，上學變得更好玩！ 」