親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
國家考試
35th政大金旋獎

年改開鍘！ 80歲月退6萬變3萬多 憂生活

網傳國民黨六都候選人競選廣告？ 網友一看全驚呆

這就是青春！ 135名國中生拍MV慶祝畢業

2018-06-13 14:09聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

什麼是青春？宜蘭縣員山國中今年135名應屆畢業生利用空檔練舞，在畢業前夕將學校操場、校地當舞台，排練多時，拍出熱舞MV，全員到齊揮灑青春，影片將於明天畢業典禮上播映，精華片段今天搶先釋出，不少學生、家長看到都直呼感動又難忘。

宜蘭縣員山國中今年畢業典禮不一樣，首度由表藝老師江珮婕負責規劃畢業生聯合舞蹈，135 名畢業生花 3 個月籌畫、2 個月練習、1 個月拍攝，共同完成「閃耀青春 Dancing for ME」的舞蹈 MV，將於 6 月 14 日畢業典禮當天首映。

動人的音樂，加上流利的舞蹈，員山國中畢業生聯合演出的舞蹈 MV 片段今天釋出，學生們各個展現自信、年輕與活力，與專業舞者比起一點都不遜色，畢業班導師特別商請宜蘭縣知名空拍攝影師稻草龍協助，就是為了送給孩子們不一樣的畢業禮物，成為國中生涯階段的重要紀念。 最後學生圍成兩個同心圓，象徵員山國中「大團圓」。

歷經好幾個月的辛苦排練，參與演出學生表示，除了各班專屬的舞蹈段落之外， 也有與其它班合作演出的橋段，相互練習的過程中，也能培養團隊合作精神。校方表示，未來希望有機會繼續規畫畢業生聯合舞蹈演出，幫助孩子發揮潛能同時 達到寓教於樂的效果。 國中生在會考後，通常失去學習動力，但這種現象未曾出現在員中校園，九年級學生黃維琪表示「因為要練舞，會考後我們比會考前還忙，上學變得更好玩！ 」

宜蘭縣員山國中今年135名應屆畢業生利用空檔練舞，在畢業前夕將學校操場、校地當舞...
宜蘭縣員山國中今年135名應屆畢業生利用空檔練舞，在畢業前夕將學校操場、校地當舞台，排練多時，拍出熱舞MV。圖／員山國中提供
分享
宜蘭縣員山國中今年135名應屆畢業生利用空檔練舞，在畢業前夕將學校操場、校地當舞...
宜蘭縣員山國中今年135名應屆畢業生利用空檔練舞，在畢業前夕將學校操場、校地當舞台，排練多時，拍出熱舞MV。圖／員山國中提供
分享
宜蘭縣員山國中今年135名應屆畢業生利用空檔練舞，在畢業前夕將學校操場、校地當舞...
宜蘭縣員山國中今年135名應屆畢業生利用空檔練舞，在畢業前夕將學校操場、校地當舞台，排練多時，拍出熱舞MV。圖／員山國中提供
分享

畢業典禮會考國中生

相關新聞

今年不「走鹿」 鹿小畢業生尋鹿之美

2018-06-13 10:54

嘉義、雲林都有仁和國小 常接到打錯電話牽起緣分

2018-06-13 08:52

會考延到6月？ 贊成家長：直升高中的私校早在上高中課程

2018-06-12 23:21

學生會考後耍廢一個月 教部：現狀讓學生有時間選填志願

2018-06-12 23:13

會考延到6月不耍廢？教部：以往多贊成5月考

2018-06-12 20:06

另類畢業典禮 官田國中先割稻

2018-06-12 19:20

國小畢業前夕辦路跑 感恩師長回憶滿滿

2018-06-12 18:53

這所國小畢業生 得通過高爾夫球短9洞才能畢業

2018-06-12 18:51

國中會考延後辦理？ 家長憂國三生更痛苦 正反看法懸殊

2018-06-12 18:37

教出作文滿級分 國文師透露曾經痛恨閱讀

2018-06-12 18:33

影／屏縣國中同步畢典 「縣長阿伯」拿平底鍋送祝福

2018-06-12 15:29

讓作法更彈性 北市修新生入學辦法

2018-06-12 13:34

影／這本畢冊超搶手 畢業生把同學畫成漫畫主角

2018-06-12 12:56

會考延到6月考？ 校長協會：才不會考完就耍廢

2018-06-12 12:50

曾迷途最知青春期孩子的心 他是國中小生最愛的大葛格

2018-06-12 12:31

影／眾人集氣腦傷男孩醒了 今醫院領畢業證書

2018-06-12 11:10

兒可填建中卻說想唸附中 爸問怎麼說服兒子？

2018-06-12 09:48

停辦前奏曲？興中校長走人 縣府：將遴選

2018-06-12 00:15

恆春國小老師開缺招考25人 獲獎可直接進複試引議論

2018-06-11 23:48

大校「需要容忍的事很多」 校長有志難伸請調鄉下

2018-06-11 23:48

小校展特色 校長：推動理念易

2018-06-11 23:46

為偏鄉留住優秀教師 恆春半島再招考25名國小教師

2018-06-11 19:50

只為9名畢業生 大提琴家張正傑新南國小演講

2018-06-11 19:30

小小主播營 萬里國小學童看鏡頭好緊張

2018-06-11 19:11

做機器人遞證書 青山國中小學生好厲害

2018-06-11 19:10

野柳國小獨木舟薪傳 畢業生為海洋存本

2018-06-11 19:09

超暖心的斜坡道 鳥松國中助身障生完成畢業最後一哩

2018-06-11 16:52

鄭文燦宣布：桃市高中代理教師聘期比照國高調整為一年

2018-06-11 14:54

國立高中改隸 代理教師聘期少2個月

2018-06-10 22:55

嘉義縣市10所高中職生 跨校體驗飢餓

2018-06-10 14:29

12年國教領綱納國小科技課程 與總綱不符惹議

2018-06-10 11:09

學程式設計恐讓國中生沈溺3C？ 研修小組：極大誤解

2018-06-10 10:38

會考放榜怎填志願 掌握4原則

2018-06-09 23:49

阿美族語流利 北市原民學生盼成族語老師

2018-06-09 20:07

107會考中投區怎麼填志願？輔導老師建議4原則

2018-06-09 17:13

魏明谷表揚縣長獎得主 盼奮發向上

2018-06-09 14:03

這校畢典不一樣！4場全由學生包辦

2018-06-09 13:45

另類「畢業」禮物 台東小學生搭熱氣球

2018-06-09 13:05

有國中擬停辦 全校協：教師團體不實指控疑為影響遴選

2018-06-09 12:51
看更多

熱門文章

台灣首位女學霸 第一個考上台大的女學生原來是她

2018-06-13 04:09

國中會考延後辦理？ 家長憂國三生更痛苦 正反看法懸殊

2018-06-12 18:37

孩子成績遭導師列為下等「癌症末期」 家長心碎投訴

2018-06-13 09:53

政大7校長候選人端出牛肉攬才提出校內托育、廢除評鑑

2018-06-12 22:35

高中就在中研院做實驗 博士當媽轉做行政：成就感滿滿

2018-06-13 12:25

明年學測考生注意！參採科目調降 有醫科要看社會

2018-06-12 23:24

指考數學科 補教師：考前一周別做新題 別自己嚇自己

2018-06-13 01:17

學校教修飛機年年招滿 畢業生就業35K起跳

2018-06-12 19:47

教出作文滿級分 國文師透露曾經痛恨閱讀

2018-06-12 18:33

學測參採科目調降 同級分變多「比以前更競爭」

2018-06-12 23:24

會考延到6月不耍廢？教部：以往多贊成5月考

2018-06-12 20:06

年資補償金一年後消失？ 全教總促修法

2018-06-13 11:20

會考延到6月？ 贊成家長：直升高中的私校早在上高中課程

2018-06-12 23:21

這所國小畢業生 得通過高爾夫球短9洞才能畢業

2018-06-12 18:51

另類畢業典禮 官田國中先割稻

2018-06-12 19:20

影／這些台灣人愛比的手勢 原來老外看不懂！

2018-06-13 10:48

指考衝刺／數學科「自己說得出 考試才用得上」

2018-06-12 23:16

故宮與交大攜手新媒體技術 學生創意融入古文物

2018-06-12 16:52

學生會考後耍廢一個月 教部：現狀讓學生有時間選填志願

2018-06-12 23:13

影／屏縣國中同步畢典 「縣長阿伯」拿平底鍋送祝福

2018-06-12 15:29

政大校長投票前夕 候選人與校內教師座談

2018-06-12 19:51

傳企業搶買大華科大 教部要求校產信託

2018-06-13 13:37

新竹首座大學校園的i郵箱 自助24小時交寄取件

2018-06-12 17:21

霧氣轉換水源、三輪電能鎮暴車 大學生創意令人驚艷

2018-06-12 18:00

政大校長遴選 啟動行使同意權投票

2018-06-13 11:12

今年不「走鹿」 鹿小畢業生尋鹿之美

2018-06-13 10:54

傳企業搶買大華科大 校長：依法呈報教育部

2018-06-13 13:36

台中家商統測600分以上205人 個人成績2榜首

2018-06-13 10:45

嘉義、雲林都有仁和國小 常接到打錯電話牽起緣分

2018-06-13 08:52

中山工商連五年拿全國技能賽烹飪金牌 幕後推手是他

2018-06-13 10:51

逢甲神經工程講壇 近百專家與會

2018-06-12 23:22

大葉、彰基產學合作 發展生物醫學

2018-06-12 23:49

國小畢業前夕辦路跑 感恩師長回憶滿滿

2018-06-12 18:53

靜宜大學與傳習結業生合作 學生演出南管戲曲

2018-06-12 19:59

3場國際美容賽 屏科大獲4金2銀1銅

2018-06-12 19:55

這就是青春！ 135名國中生拍MV慶祝畢業

2018-06-13 14:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top