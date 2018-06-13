今年不「走鹿」 鹿小畢業生尋鹿之美

2018-06-13 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



學生參訪鹿草三角村著名的手工蒸籠製作。記者卜敏正／攝影 分享 facebook

嘉義縣鹿草鄉公所結合鄉內6所小學，昨天舉辦「鹿草文化產業巡禮」，帶應屆畢業生參訪鹿草鄉鹿東社區三合院、聖德宮武舉人旗杆座等特色社區、產業、景點，了解在地產業與歷史文化，讓73名畢業生親近家鄉土地、文化，探尋鹿草之美。

鹿草鄉長楊秀玉表示，過去碧潭國小等校曾在畢業前辦「走鹿」、走讀社區等活動，她非常認同校方理念，認為應擴大讓每位畢業生都能深度認識鹿草，決定今年出資補助相關費用，擴大到全鹿草國小一起辦。希望畢業生探尋鹿草美好，也期許未來不管到哪裡打拼，都要記得故鄉。

後塘國小校長葉炳成過去曾帶著學生們「走鹿」，透過步行探訪周邊巷道、果園，深入社區文化，他直言這次擴大全鄉學校，讓學生搭車巡禮鹿草鄉，體驗尋找鹿草社區文化之美，從「走鹿」到「巡鹿」，也像「尋鹿」，

他說，現在小校學生人數少，由鄉公所邀集鄉內小學合辦，73名畢業生除能相互交流，也發揮「共享經濟」效益，擴大走訪社區景點、認識地方產業。