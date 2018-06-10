12年國教領綱納國小科技課程 與總綱不符惹議

2018-06-10 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部課審大會今天續審科技領域課綱。研修小組在領綱中已經設計國小高年級的建議課程，但總綱的科技領域是由國中開始規畫，沒有列入國小，上次會議引發討論。教育部國教署副署長戴淑芬表示，研修小組認為國小雖然沒有科技領域課程，但還是可以融入課程，但有的課審委員認為既然總綱在國小沒有科技領域，不一定要放在領綱內，改放在課程手冊提供老師參考就好。

戴淑芬說，上次已有一些討論，但還沒做最後定案，今天才會做最後決定。

普高科技領綱研修小組副召集人林哲立表示，其實現在很多小學在彈性學習時間，已經有在上相關科技課程，各校依據師資專長，教的深淺不一，課程規畫混亂，有些老師教電腦教得很深，有些老師則是木工教很多，有些學校甚至沒有老師在教。

林哲立說，當初研修小組是善意建議，希望能提供國小教學端一些指引，因此將建議放在領綱內。但有課審大會委員認為，國小沒有把科技領域課程放在總綱內，因此也不應放在領綱中，研修小組也會尊重，按照總綱規範來做，亦可改放在議題手冊中。

課審大會委員謝國清表示，生活科技其實很重要，過去小學階段是放在自然科技領域，現在科技領域被獨立出來，小學又沒有時數，未來恐怕得設法補充。例如，透過彈性學習課程設計，但因為彈性學習課程是授權學校課發會，所以教育部或局處要提醒及協助學校設計。

另外，科技領域課程是否可能造成偏鄉地區的數位落差？林哲立說，數位落差一定會存在，但會努力消弭。他說，課綱的相關配套已經在進行，例如師資盤點及增能規畫，開設第二專長學分班，以補足學校內所需科技領域教師，也會延攬科技公司人才到偏鄉學校協同教學。

北市中正高中資訊教師賴和隆說，此次總綱的科技領域是由國中開始規畫，此為當初總綱討論的結果。只是由另一角度觀之，當國家規畫課程時，經常名為不想造成城鄉差距，卻遲遲不使用公部門的力量與資源，進行國民教育的全面提升，是否反而阻礙了國民教育與下一代的發展，進而造成更大的城鄉差距，並降低了國家競爭力，也耽誤了國民發展的最佳時機，這或許是以往都未能深深反思之處。