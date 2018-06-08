國中會考宜蘭榜首 中道中學林紓宇受惠芥川龍之介

2018-06-08 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 郭錦萍 ╱即時報導



國中教育會考成績公布，中道中學林紓宇以5A++、作文滿級分勇奪宜蘭榜首。他以「失明的世代」形容自己的世代，更引用芥川龍之介名言「人生比地獄還地獄」，表現超齡。

今年國中會考宜蘭縣共8位學生獲得5A++成績，其中林紓宇、吳沛穎都是中道學生。此外，中道還有12位同學獲得5A，成績亮眼。

今年會考作文題目「我們這個世代」，林紓宇稱自己這一代是「失明的世代」，數典忘祖，看不見別人對自己的好。行文先抑後揚，寫出批判，還引用孟子、芥川龍之介名言增添氣勢，最後再寫出不甘同流的掙扎、想要改變現況的自省。

林紓宇知識涉略廣，去年抱回「國家地理知識大競賽」宜蘭縣冠軍及全國銅牌，國三備考仍手不釋卷，從張愛玲〈天才夢〉中找到更努力的動力，藉芥川龍之介的《河童》、《某傻子的一生》等作品暫時跳脫現實，更從中領悟壓力中的自處之道。

他說，課外閱讀幫助很大，但前提是必須妥善規劃學習時間。對於寫作的不足，會考前聯合報作文老師給的建議他覺得很受用，未來想追尋父親投身醫界。

另一位5A++得主吳沛穎被師長稱為「淡定資優生」，處事冷靜，遇大考不亂。吳沛穎透露遇到難解習題，會推敲出題老師想考哪種觀念，再從老師的角度設想解題策略。她認為緊張不能解決問題，遇到事情先思考「該做的」，而非「想做的」，問題必能迎刃而解。