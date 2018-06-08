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花蓮國風國中會考22人獲5A 全縣最多

2018-06-08 18:18聯合報 記者王燕華╱即時報導

國中會考今天公布成績，花蓮國風國中有22人考5A級分，是全縣最多，以廖祥羽的4A++最為優異，廖祥羽和同校的黃筱晴，寫作測驗都是滿分6級分，相當難得。

「有點扼腕」廖祥羽除了英語科因為粗心沒考好，其他國文、數學、社會、自然4科都是A++，這次作文還考了滿級分，相當不容易。他認為自己國中開始每天保持寫日記的習慣，以及喜歡閱讀，特別愛看歷史、科幻小說，都是作文拿高分的原因。

另一名作文滿級分的黃筱晴也是愛看書的孩子，文筆很好的她，國小就是作文比賽常勝軍，但她坦言「當時為比賽而比賽」，上了國中後，才真正寫出自己喜歡的東西。

她的創作以散文為主，去年以作品「梳子」，在兩岸文學青年中脫穎而出，獲得龍少年文學比賽冠軍；她最喜歡的作家是日本作家太宰治及台灣的張曼娟，她認為，一個好的作家「要先感動自己，文章才能讓別人感動」，寫「梳子」時，她還會因為太感動，寫到泛淚。

今年會考作文題目是「我們這個世代」，廖祥羽以資訊發達、言論自由等造成的影響，從正、反面切入論述，贏得評審青睞；黃筱晴則說，自己寫得比較「負面」一點，都是她對社會的觀察，沒想到能獲得滿級分。她覺得作文要高分，需要大量閱讀累積養分，也建議可以先從模仿喜歡的作家筆觸開始，但一定要走出自我創作風格。

花蓮縣國風國中今年5A級分以上的學生人數，是全縣最多。記者王燕華／攝影
花蓮縣國風國中今年5A級分以上的學生人數，是全縣最多。記者王燕華／攝影
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滿級分會考

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