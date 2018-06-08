國中會考5A++ 薑農女兒對政治感興趣

2018-06-08 20:15 中央社 台東縣8日電



107年國中教育會考成績公布，台東女榜首、東海國中林翊茹獲得5A++，父親是薑農，但她對政治有興趣，以後想唸政治系，希望能讓台灣的政治更好。

今年國中會考成績，台東縣共有36位學生成績達5A以上，新生國中就有22位，其中蔡宗翰5A++；東海國中有9人，當中林翊茹5A++；育仁中學2人，當中陳楷勳5A++。另外，關山、池上、寶桑國中各有1人5A。

新生國中校長林銘欽表示，今年新生國中會考成績5A學生雖然增加2位，但是成績出現C（待加強）的學生也很多，「減C計畫」未如預期，主要是因為台東今年首次有高中職免試入學影響。

林銘欽說，台東今年免試入學，新生國中就有100多人報名，其他鄉下學校也有很多學生報名，錄取率將近8成，且不需要會考成績，而學校又在會考前2天公布錄取學生，導致已錄取的學生放棄會考，所以很多人拿C。

台東縣內的女榜首林翊茹說，平常念書的訣竅是勤作筆記，讀書的時候就專心念書，父親是薑農，但她對政治有興趣，以後想唸政治系，但是不會站在第一線，只想當幕僚，希望讓台灣的政治更好。

男榜首蔡宗翰表示，因外縣市沒有親戚，所以還是會選擇留在台東，就讀台東高中。