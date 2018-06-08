半夜苦讀國中會考5A++ 單親江冠毅：環境非絕對

2018-06-08 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



萬里國中江冠毅（左二）拿到5A++、35分的好成績，是萬里國中會考第一個滿分的學生；王宜婷（左三）說，想證明偏鄉學生一點也不會輸給市區學生。圖／新北市萬里國中提供 分享 facebook 107年國中會考今天寄發成績單，上午8點起也開放考生及家長網路查詢，預計最快下午新北市各校成績就會統計出來。而今年新北市萬里國中國中三年級學生江冠毅拿到5A++、35分的好成績，是萬里國中第一個拿到滿分的學生。他靦腆地說，雖然自己是單親家庭，放學後還要回家煮飯照顧兩個年幼弟弟，半夜才能讀書，「但環境並非絕對，只要自己肯下功夫就能達到目標。｣

江冠毅平常放學後，因為媽媽要上夜班，必須趕回家煮飯照顧兩個年幼的弟弟，等到弟弟們睡覺後，他才有時間專心讀書，也經常讀到半夜一、兩點，且喜愛閱讀的他還用複習考獎學金買一套書，捐贈學校圖書館。江冠毅說，「5A++成績不代表什麼，只是我能做到，學弟妹們也做得到！」

萬里國中校長羅國誠笑說，今年是萬里國中十幾年來成績最好的一年，江冠毅更是學校第一個拿到滿分的學生，他真的很乖，不但沒有受到讀書環境的影響，更不會因為要照顧弟弟們，就覺得辛苦，反而會利用時間讀書。

而另一名萬里國中學生王宜婷，也在會考獲得2A++3A的成績，她平常課餘時間都會跟父母一起到市場賣水果，且每天放學後，她都會不辭遙遠路程，搭公車到補習班，原先最棘手的英文也慢慢克服了。她說，很想證明偏鄉學校不會輸給市區的學生，未來在高中和大學更會繼續努力。