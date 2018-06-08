國中會考寄成績單 桃園武陵門檻估5A和7+

2018-06-08 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



國中會考今天寄發成績單，桃園市朝揚班習班副總李啟黌指出，桃園區預估武陵高中錄取門檻需要5A和7+和去年相當，儘管有可能略低於這個標準但只有極少數的學生能成為幸運兒，考生選填志願要三思是否值得冒險。建議考慮其他理想的市高，桃園高中、中大壢中過去錄取成績不低，門檻甚至相當於鄰近新竹第一志願的高中。預估4A和1個B++是基本門檻。 國中會考今天寄成績單，補教業估武陵高中門檻5A7+，圖為會考時武陵高中外面坐滿發傳單的工讀生「奇觀」。記者鄭國樑／攝影 分享 facebook

李啟黌表示，國、自、社三科如果都各錯4題最多只能拿A+，選填志願的時候以武陵為第一志願不但機會減少很多，而且比第二志願時志願序就不能拿滿分15分，顯得吃虧，因此考生要謹慎選填志願，基本如果要能錄取第一志願，超額比序3大項目的分數「適性發展(滿分32分)」、「多元學習表現(35分)」一定要拿滿分，考生在這兩大項的分數差別不大，關鍵在「教育會考表現(33分)」，也就是國數英社自的成績。

桃園區會考英文科閱讀、聽力的配分各占80%、20%，以此看來兩者合計都錯8題，閱讀測驗因為占分較重，錯得比聽力少的考生能得到比較高的加權分數，所以說英文的閱讀能力還是國中的重點指標。

李啟黌說，英文要考好比國、自、社難度高，同樣錯8題情況，國、自、社三科都還能拿到A，但是英文卻不一定能有A的成績。

數學的非選題比重占15%，選擇題85%，雖然選擇題比重比較重，但是非選題因為只有兩題就占了6分。換算下來，一題非選擇題的分數，幾乎同等於三題選擇題。也因此造成只要被扣的選擇題題數+非選擇題被扣的分數大於6，就跟A級分絕緣，英數的情況都值得現在國二明年升國三要參加會考的學生參考。