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影／宜蘭獨特的成年禮 渡海去龜山島最高峰攻頂

2018-06-08 09:45聯合報 記者羅建旺╱即時報導

「我轉大人了囉！」宜蘭縣政府今天幫要年滿18歲高中職及專科學生舉辦成年禮，獨特的是，不是爬玉山或騎車環島，而是渡海去龜山島最高峰攻頂，完成任務的學生揮汗歡呼，十分興奮。

陳金德恭喜成年並勉勵，成年不是爸媽不管，而是代表自己判斷、自己決定，自己負責。

龜山島最高峰是海拔398公尺，即是龜山島龜背上的最尖頂，尖頂上，還蓋著一座3公尺高的氣象觀測站，讓龜山島最高峰再長高，變成海拔401公尺，就是401高地。

宜蘭的成年禮就選擇攻頂之旅，從龜尾湖畔、海拔0公尺，沿著山徑，一路爬升，直達海拔401公尺的高峰之頂，途中，總共要攀登1706個石階，難度相當高，登頂後下山，步行環繞龜尾湖，觀察生態，認識龜山島。

今天參加成年禮的有宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高中、頭城家商、宜蘭高商、羅東高工、羅東高商、蘇澳海事、南澳中學、宜蘭特殊學校、中道中學、慧燈中學、 蘭陽技術學院、聖母醫護管理專科學校、耕莘健康管理專科學校等330名學生，其中有來自韓國、德國、巴西、比利時的4名交換生，隨隊有護理人員、老師等60人。

一行人先在頭城鎮烏石港畔會師後，由代理縣長陳金德授旗，分搭娛樂漁船，乘風破浪，渡海登島，完成成年禮，搭船同時，也沿著海路，繞著龜山島，近距離欣賞龜山島與奇景，觀察這座海上活火山，導覽人員解說典故與民俗風情。

宜蘭縣政府表示，透過成年禮，尋訪在地文史古蹟、自然景觀，可體會先民開蘭精神，傳承文化美學，宜蘭子弟完成縣內學習階段準備離鄉求學或謀職時，都能滿載在地鄉情，發揮宜蘭人的精神。

宜蘭成年禮今天授旗，搭船渡海去龜山島攻頂。記者羅建旺/攝影
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宜蘭成年禮今天授旗，搭船渡海去龜山島攻頂。記者羅建旺/攝影
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宜蘭成年禮今天授旗，搭船渡海去龜山島攻頂。記者羅建旺/攝影
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宜蘭成年禮今天授旗，搭船渡海去龜山島攻頂。記者羅建旺/攝影
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宜蘭成年禮今天授旗，搭船渡海去龜山島攻頂。記者羅建旺/攝影
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宜蘭成年禮今天授旗，搭船渡海去龜山島攻頂。記者羅建旺/攝影
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龜山島陳金德南澳

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