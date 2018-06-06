中小學裝冷氣 柯文哲：計畫採滾動式修正

2018-06-06 16:50 中央社 台北6日電



國中小教室裝不裝冷氣，近來掀起不少討論。 聯合報系資料照 分享 facebook

今年夏季溫度飆高，台北市議員王欣儀質詢時提到應把冷氣列為中小學基本設施。市長柯文哲今天說，因涉及多所學校需更動校內電源，仍要跟台電洽談，相關計畫也會採滾動式修正。

台北市議會進行市政總質詢，柯文哲率領各首長列席，國民黨籍台北市議員王欣儀質詢時說，去年市政總質詢時要求北市府把冷氣列為國中小學基本設備，讓各校都有冷氣吹，目前仍有78所中小學未裝冷氣，要求市府應負擔相關經費，協助學校找冷氣技師改善校內電源，不應讓各校出現差別待遇。

王欣儀表示，關於地方政府協助中小學裝冷氣，北市府可依國民教育法規定，評估實際需求，另訂適用地方的基準規則，且只要中央主管機關備查，就可解決問題，但北市目前僅行文給教育部，仍未有所動作。

柯文哲答詢時說，若教育部回文後，就可由地方政府著手辦理，「這個問題就可解決」，且單一學校裝冷氣較好解決，但因涉及多所學校需要改善校內電源設備，還需跟台電洽談，至於相關計畫會採滾動式修正，目前持續進行。

擔任專案小組召集人、副市長林欽榮答詢指出，不是為了要替學校裝冷氣，而是朝向校園綠建築化，因涉及智慧綠能及硬體管理，計畫目前仍採階段性進行，預計今年10月針對各校普查結果就會出爐，技師也不排除同時進場，未來仍會朝節電、節能、綠能方向前進。