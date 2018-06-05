為防情緒中暑 高雄親師團體爭取中小學加裝冷氣

2018-06-05 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市教師職業工會、高雄市教師會、高雄市各級學校家長協會、高雄市心家長協會與高雄市中小學校長協會，今天聯合要求市府，為中小學教室裝冷氣，改善學生學習環境，讓師生免於酷暑的煎熬。

高雄市教師職業工會理事長董書攸表示，炎熱的5、6月，高雄市氣溫屢創新高；沒冷氣的學校教室，氣溫經常高達攝氏30度以上。在如此高溫的環境中，學生的學習情緒明顯受到影響，甚至出現「易煩躁、記憶力下降」等所謂「情緒中暑」的現象。

高雄市議員許慧玉去年曾提案，建議市府為國中小學教室全面加裝冷氣。中央氣象局資料顯示高雄日溫高於30℃的天數有166天，全國排名第二；而4、5、6、9、10月的月均溫更是排名全國第一。

董書攸表示，酷熱影響學生學習既然是明顯事實，也不會因教育階段而有所不同。現在高中、大學都普遍設置冷氣改善教學環境；而中小學是國民基本教育，身負「提昇基礎國力」的使命，冷氣作為「改善不良學習環境」最終的必要方法，更是早該列為教室基本設備。為了減約用電，學校應優先改善教室通風、或將校舍更新為綠建築；但當高溫仍無法有效降低，冷氣顯然仍是最終的解決方法。

董書攸說，「經費」仍是教室裝冷氣的最大問題。依高雄市教育局的說法，若高雄市國中小要全面裝設冷氣，含電力改善工程需33億元，每年電費將增加1.5億元。固然這是一筆不小的金額，但若能因此提昇整體學習效果，卻是相當划算的投資。而且市府前不久不是才將舊龍華國小以78億的金額標租定案，用這筆錢來支付冷氣裝設費用，應該綽綽有餘。

這五個團體也呼籲執政黨高雄市長參選人陳其邁，作為現任立委，不用等當選，現在就可以在國會提案，將冷氣定為「中小學的基本設備」。如此一來不但嘉惠高雄學子，更是造福全國。