親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英語無效學習
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
國家考試
35th政大金旋獎

大陸官媒嗆聲：美國軍艦最好還是離台海遠一點

看到孫鵬滿頭白髮 張菲不捨：看了心酸

為防情緒中暑 高雄親師團體爭取中小學加裝冷氣

2018-06-05 20:24聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市教師職業工會、高雄市教師會、高雄市各級學校家長協會、高雄市心家長協會與高雄市中小學校長協會，今天聯合要求市府，為中小學教室裝冷氣，改善學生學習環境，讓師生免於酷暑的煎熬。

高雄市教師職業工會理事長董書攸表示，炎熱的5、6月，高雄市氣溫屢創新高；沒冷氣的學校教室，氣溫經常高達攝氏30度以上。在如此高溫的環境中，學生的學習情緒明顯受到影響，甚至出現「易煩躁、記憶力下降」等所謂「情緒中暑」的現象。

高雄市議員許慧玉去年曾提案，建議市府為國中小學教室全面加裝冷氣。中央氣象局資料顯示高雄日溫高於30℃的天數有166天，全國排名第二；而4、5、6、9、10月的月均溫更是排名全國第一。

董書攸表示，酷熱影響學生學習既然是明顯事實，也不會因教育階段而有所不同。現在高中、大學都普遍設置冷氣改善教學環境；而中小學是國民基本教育，身負「提昇基礎國力」的使命，冷氣作為「改善不良學習環境」最終的必要方法，更是早該列為教室基本設備。為了減約用電，學校應優先改善教室通風、或將校舍更新為綠建築；但當高溫仍無法有效降低，冷氣顯然仍是最終的解決方法。

董書攸說，「經費」仍是教室裝冷氣的最大問題。依高雄市教育局的說法，若高雄市國中小要全面裝設冷氣，含電力改善工程需33億元，每年電費將增加1.5億元。固然這是一筆不小的金額，但若能因此提昇整體學習效果，卻是相當划算的投資。而且市府前不久不是才將舊龍華國小以78億的金額標租定案，用這筆錢來支付冷氣裝設費用，應該綽綽有餘。

這五個團體也呼籲執政黨高雄市長參選人陳其邁，作為現任立委，不用等當選，現在就可以在國會提案，將冷氣定為「中小學的基本設備」。如此一來不但嘉惠高雄學子，更是造福全國。

高溫氣象局

相關新聞

國中會考答對題數公布 A++能錯幾題看這

2018-06-05 20:47

想上建中北一女 推估會考5科需拿34積分

2018-06-05 20:48

影／彰化縣國中小將全面裝冷氣 逐年編預算

2018-06-05 20:22

旗山慢飛天使自助畢旅 開心搭火車到台東看海

2018-06-05 20:20

高中以下學校裝冷氣 盧秀燕：構想好但不應輕率允諾

2018-06-05 20:15

鄭文燦勉六和高中畢業生：做人生劇本最好的導演

2018-06-05 19:00

南投200人北投國小為助農民 1週吃2500公斤香蕉

2018-06-05 18:28

魏明谷：中小學若用電自足 未來可裝冷氣

2018-06-05 17:48

「東峰人登東峰！」 國中生爬百嶽當畢業禮物

2018-06-05 16:35

中市校園冷氣電費誰出？林佳龍：使用者付費

2018-06-05 15:22

影／年薪上看200萬 大興高中安捷簽約培育機師

2018-06-05 15:22

宜蘭縣興中國中傳停辦 師生、家長反彈

2018-06-05 14:18

龍年減班趨緩 但花蓮可能首度出現無新生入學國小

2018-06-05 13:52

宜蘭興中國中明年恐停辦 家長哭求孩子怎麼辦

2018-06-05 12:05

全台中小學跟進北市裝冷氣？徐國勇：錢的問題

2018-06-05 11:28

體感溫度40度 新北市教師會籲國中小裝冷氣

2018-06-05 11:27

教室裝冷氣 六都都有譜了？

2018-06-04 23:34

新北中小學裝冷氣？朱立倫：粗估要20億元需再評估

2018-06-04 21:14

國中小是否裝冷氣 高市長參選人看法有別

2018-06-04 19:24

林佳龍：全市高中、國中小學教室全面裝冷氣

2018-06-04 19:14

佛光山一筆及時訂單 助屏東泰武國小畢旅圓夢

2018-06-04 18:55

強！草屯虎山國小瘋發明 高年級47生研發6專利全通過

2018-06-04 18:52

校園裝冷氣 陳其邁：將分期推動

2018-06-04 18:52

高雄學童也要冷氣？ 吳益政：應從氣候變遷思考

2018-06-04 17:57

坪林國小生參訪歐洲學校 介紹在地茶文化

2018-06-04 16:29

熱爆了！台中教師、家長團體也要學校裝冷氣

2018-06-04 16:23

桃市議員要求國中小裝冷氣 鄭文燦：列入規劃

2018-06-04 16:13

邀學生和世界做鄰居 這所高中開「國際視訊課」

2018-06-04 14:26

北市校園裝冷氣 韓國瑜：南部更熱更該裝

2018-06-04 13:49

聽過一遍可以repeat百次 5首高中畢業歌簡直神曲

2018-06-04 09:36

他曾想輟學養家 高中畢業致詞淚崩了

2018-06-04 00:24

北市國中小裝冷氣 高市嘆學生須走廊上課

2018-06-04 00:17

趙季薇將出任嘉北國小校長 承諾讓她變最好的學校

2018-06-03 20:59

國小女生愛上彩色漸層飲料 研究油水分離和密度獲獎

2018-06-03 18:59

北巿國中小裝冷氣 高市教團批教育局：別只用嘴降溫

2018-06-03 14:43

偏鄉小校師生少 跨年級教學有解

2018-06-03 14:09

立仁高中畢業生致詞有洋蔥 還沒開口就哭了

2018-06-03 12:49

為圓發明夢 54歲蔡財崑續進修獲市長獎

2018-06-03 11:36

尖石義興合唱團美聲驚豔維也納 校方：夢想不會被侷限

2018-06-03 10:53
看更多

熱門文章

數學系爸爸累積了20年怨氣 堅持要數學天才兒讀醫

2018-06-05 09:47

獨／拔管案訴願「三箭齊發」 管中閔今天提訴願

2018-06-05 10:03

管中閔助理：即使打到大法官釋憲 管都會堅定到底

2018-06-05 12:06

影／大學校長婚宴上談年改、拔管 被讚翻「最強賀辭」

2018-06-05 14:24

拔管訴願三箭 法界人士：台大和管中閔會「同勝同敗」

2018-06-05 12:22

亞太學院欠薪、校務廢馳 高教工會：退場原因不單純

2018-06-05 11:39

國中小裝冷氣電費誰付？林佳龍：使用者付費

2018-06-05 11:06

管案 台大依校務會議提訴願

2018-06-05 00:08

新北中小學裝冷氣？朱立倫：粗估要20億元需再評估

2018-06-04 21:14

教室裝冷氣 六都都有譜了？

2018-06-04 23:34

中市校園冷氣電費誰出？林佳龍：使用者付費

2018-06-05 15:22

國中會考答對題數公布 A++能錯幾題看這

2018-06-05 20:47

宜蘭興中國中明年恐停辦 家長哭求孩子怎麼辦

2018-06-05 12:05

反拔管 管中閔律師團：以沈重心情提起訴願

2018-06-05 19:57

教育部：可補助經費 聘專案教師

2018-06-04 23:31

龍年減班趨緩 但花蓮可能首度出現無新生入學國小

2018-06-05 13:52

全台中小學跟進北市裝冷氣？徐國勇：錢的問題

2018-06-05 11:28

體感溫度40度 新北市教師會籲國中小裝冷氣

2018-06-05 11:27

四技二專甄選入學招生第一階段 篩選通過率88.5%

2018-06-05 11:44

影／年薪上看200萬 大興高中安捷簽約培育機師

2018-06-05 15:22

台南高商周郁翔 統測拿下商管群全國榜首

2018-06-05 10:08

大學指考不製發准考證 6日寄發考試通知

2018-06-05 16:46

影／清華陸生廣場舞超受歡迎 只為「社會實踐」

2018-06-05 16:29

圖擊隊／香蕉怎麼了

2018-06-05 10:47

想上建中北一女 推估會考5科需拿34積分

2018-06-05 20:48

政大校長治校公聽會今登場 師生最關心兼任及攬才問題

2018-06-05 19:23

會考生活英語／餐飲篇 一起去漢堡店

2018-06-05 06:03

南投200人北投國小為助農民 1週吃2500公斤香蕉

2018-06-05 18:28

sex性教室／同性相吸 怎麼辦？

2018-06-05 11:41

魏明谷：中小學若用電自足 未來可裝冷氣

2018-06-05 17:48

高中以下學校裝冷氣 盧秀燕：構想好但不應輕率允諾

2018-06-05 20:15

大學指考不再製發准考證 6月6日寄發考試通知

2018-06-05 18:05

亞太學院爭議 教育部：會保障學生原校畢業權

2018-06-05 19:38

「東峰人登東峰！」 國中生爬百嶽當畢業禮物

2018-06-05 16:35

女大生勇敢築夢 將單飛到巴黎拜師學法式甜點

2018-06-05 19:18

台科大與矽谷加速器合作 盼連結國際資源

2018-06-05 11:42

天熱成績差！哈佛研究：年均溫增0.55℃ 學業降1％

2018-06-05 11:10

防彈少年登上「告示牌」舞台 K-pop紅遍全球

2018-06-05 11:54

影／彰化縣國中小將全面裝冷氣 逐年編預算

2018-06-05 20:22

宜蘭縣興中國中傳停辦 師生、家長反彈

2018-06-05 14:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top